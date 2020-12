L’international sénégalais Boulaye Dia a inscrit son 9e but de la saison, lors de la victoire (3-2) de Reims, hier, contre Nantes, en match comptant pour la 15e journée de Ligue 1. Habib Diallo a également participé largement à la victoire (2-0) de Strasbourg sur le terrain d’Angers de Sada Thioub, avec le but de l’ouverture du score et une passe décisive.

Le chemin du but s’est enfin ouvert pour l’attaquant sénégalais de Reims. Après plus d’un mois de disette - son dernier but remonte au 8 novembre dernier lors de son doublé face à Lens (4-4) - Boulaye Dia a retrouvé le sourire du buteur lors de la victoire (3-2) de son équipe. Avec 9 réalisations, l’attaquant des Lions occupe la 2e place du classement des buteurs de Ligue 1 et se rapproche ainsi à une longueur du meilleur buteur en ce moment, Kylian Mbappé (10 buts).

Les Rémois ont fait une mauvaise entame de match. Après un premier quart d'heure équilibré et assez pauvre en occasions, les Nantais profitaient d'une mauvaise inspiration du gardien rémois, Rajkovic, trop avancé sur une tête de Pallois, pour ouvrir le score dans cette partie (0-1, 18e). Derrière, les Canaris dominaient les débats et tentaient de faire le break. Mais Rajkovic se rassurait en repoussant un tir de Simon juste avant la demi-heure de jeu.

Toujours en difficulté en début de seconde période, les Rémois étaient partis pour une soirée galère. Mais les hommes de David Guion renversaient finalement le match avec trois buts en six minutes ! Touré profitait d'un beau centre de Cafaro pour tromper Lafont d'une tête croisée (1-1, 69e), puis Reims prenait l'avantage sur un penalty de Dia, à la suite d'une main nantaise dans la surface (1-2, 72e). Assommé, Nantes encaissait le troisième but sur une frappe de Cafaro, entre les jambes de Lafont (1-3, 75e). Le FCN avait tout perdu en quelques instants... Blas profitait d'une erreur de la défense rémoise pour réduire l'écart (2-3, 79e), mais le mal était fait pour l'équipe de Patrick Collot.

Reims (16e, 13 pts) renoue ainsi avec la victoire, après quatre matches de disette (trois défaites et un nul).

Habib Diallo porte Strasbourg

Un autre sénégalais également s’est illustré en Ligue 1 français. Habib Diallo a largement participé à la victoire (0-2) de Strasbourg sur le terrain d’Angers de Sada Thioub. De retour de blessure, ce dernier a démarré la rencontre sur le banc. L’ancien pensionnaire de l’académie Génération Foot a inscrit son 5e but de la saison, en 9 rencontres, et servi une passe décisive à Ajorque pour le 2-0.

Sur une pelouse en mauvais état et gorgée d'eau, les deux équipes ont eu énormément du mal à proposer du spectacle dans cette triste première période. La seconde période est repartie sur les mêmes bases, et il fallait attendre l’heure de jeu pour sentir un frisson dans le stade Raymond Kopa, sur une tête de Thomas repoussée par Kawashima.

Finalement, les Strasbourgeois faisaient la différence dans cette rencontre, sur une frappe enroulée du gauche de Diallo depuis l'extérieur de la surface (0-1, 77e). Ce dernier a servi Ajorque qui tuait le suspense en fin de match (0-2, 90e+1).

LOUIS GEORGES DIATTA