Après avoir qualifié le Sénégal à la prochaine Coupe d’Afrique des nations Cameroun-2021, Sadio Mané essayera d’aider son club, Liverpool, à décrocher la victoire et de prendre éventuellement la première place de la Premier League, ce dimanche, lors de la réception de l’actuel leader, Leicester.

Les internationaux sénégalais retrouvent leurs clubs respectifs, après avoir décroché le ticket qualificatif pour la Coupe d’Afrique des nations (Can) Cameroun-2021. Déjà, des rendez-vous importants se profilent à l’horizon, pour certains d’entre eux. C’est le cas de Sadio Mané, grand artisan de la qualification des Lions à la prochaine Can, en marquant l’unique but de la victoire contre la Guinée-Bissau, au retour, qui a envoyé ses coéquipiers au Cameroun.

Jorgen Klopp aura besoin que son joueur ait la même réussite, ce dimanche, pour le compte de la 19e journée de Premier League. Liverpool (3e, 17 pts) reçoit le leader Leicester (18 pts), à Anfield (19h45). Ce match revêt un intérêt capital pour les deux formations qui ne sont séparées que d’un seul point. Les Foxes cherchent à conserver leur fauteuil de leader. Pour cela, les hommes de Brendan Rodgers vont essayer de surfer sur leur bonne dynamique du moment. Ils ont enchainé une série de trois victoires consécutives en championnat, six toutes compétitions confondues. Les Blues peuvent également compter sur leur attaquant-vedette, Jimmy Vardy, qui occupe actuellement la tête du classement des buteurs avec 8 réalisations.

C’est à cette invincibilité que les hommes de Klopp tenteront de mettre fin. Avec un Sadio Mané en pleine forme, les Reds peuvent revenir à la première place, en cas de victoire. Le club de la Mersey avait battu son adversaire du jour à l’aller (2-1) et au retour (0-4) la saison dernière. Le Sénégalais avait d’ailleurs été le meilleur joueur lors de la victoire de son équipe à domicile en marquant le but de l’ouverture du score (40e) et provoquant le penalty transformé par James Milner dans les ultimes moments des arrêts de jeu (90e+5). Mais la partie de ce dimanche sera totalement différente de celles de l’année dernière. Le champion d’Angleterre en titre abordera ce match amoindri avec l’absence de plusieurs de ses cadres. La défense des Reds est presque disséminée.

Après la grave blessure de Virgil van Dijk, Klopp devra se passer également ce week-end des services du défenseur central Joe Gomez et des deux latéraux Alexander-Arnold et Jordan Henderson. En attaque, Mohamed Salah, positif à la Covid-19, manquera la rencontre. De même, le milieu de terrain Brésilien, Fabinho, qui dépannait en l’absence du Hollandais, est incertain. Mais ce n’est pas une raison pour ‘’baisser les bras’’, a fait savoir le technicien allemand en conférence de presse d’avant-match. Il compte sur la résilience de son groupe pour prendre les trois points.

‘’Nous sommes unis. Et plus nous avons de problèmes, plus nous nous rapprochons. Nous gérons toujours très bien les situations difficiles. Nous nous battrons avec tout ce que nous avons’’, a-t-il assuré.

Ce dimanche, Edouard Mendy, qui sort de deux clean-sheet en sélection nationale, va tenter de réaliser son 7e match sans concéder le moindre but sous les couleurs de Chelsea (5e, 15 pts). Les Blues se déplacent à Saint-James Park pour affronter Newcastle (13e, 11 pts).

Boulaye Dia face à Moussa Koné

Les amateurs de football auront l’occasion de savourer un choc entre joueurs sénégalais, lors de la rencontre devant opposer Reims (16e, 9 pts) et Nîmes (18e, 8 pts). Le meilleur buteur de la Ligue 1, Boulaye Dia (8 buts), devant Kylian Mbappé (7 buts), fera face à son compatriote Moussa Koné (2 buts). La nouvelle recrue d’Aliou Cissé tentera de retrouver le chemin des filets afin d’améliorer son compteur-buts. Ce sera aussi l’occasion pour lui de marquer son premier but cette saison à domicile, au stade Auguste-Delaune.

Pour sa part, Koné qui avait marqué son 2e but de la saison lors de la large victoire (1-5), la journée précédente, sur le terrain d’Angers, essayera de récidiver contre les Rémois.

Le FC Metz (15 pts) d’Opa Nguette rendra visite à Nantes (14e, 11 pts), ce dimanche, pour le compte de la 11e journée de Ligue 1. L’attaquant des Grenats, auteur du 2e but lors de la victoire (2-0) des Lions à Thiès, vise sa 2e réalisation de la saison en championnat sur le terrain des Canaris.

Son ancien coéquipier à Metz, Habib Diallo, se rendra avec sa nouvelle formation, Strasbourg (19e, 6 pts), à Montpellier pour essayer de renouer avec la victoire (2 défaites en autant de matches successifs) pour sortir de la zone de relégation.

