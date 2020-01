Le torchon brûle, de vives flammes, entre les habitants de la cité Isra et le colonel Oumar Massassy Coulibaly. Ce dimanche, on a failli en arriver au pire. Le gendarme à la retraite s’est présenté, très tôt, sur la plage, pour clôturer au mur une superficie de 200 mètres carrés, afin d’engager des travaux sur le site, par ailleurs contigu au camp militaire de la 24e Bima. Le télescopage entre cet officier à la retraite et les populations de la cité aurait pu mener au pire.

On a, en effet, eu droit à un face-à-face électrique entre le colonel à la retraite Oumar Massassy Coulibaly et les populations de la cité Isra. Et n’eussent été des interventions de bonnes volontés présentes sur les lieux, au moment des faits, le pire se serait passé. Le maire de Hann Bel-Air depuis 2014 a dû recourir aux services de la police de Bel-Air pour veiller au grain.

Les habitants de la cité, surtout les femmes de la zone, se sont déplacés sur la plage, à l’endroit précis où se trouve le terrain du colonel Coulibaly, a constaté ‘’EnQuête’’. Ils ont trouvé sur place des ouvriers en train d’ériger un mur sur le site. Ils s’y opposent. S’ensuivent des séances d’explications au cours desquelles le colonel Coulibaly exhibe des papiers qui lui donneraient le droit de construire. Mais les populations campent sur leur position. ‘’On ne peut construire sur la plage, dans le domaine public maritime, en nous privant l’accès à la plage. Ce n’est pas normal’’, dénonce Alphonse Coly, responsable de l’Association des jeunes de la cité, trouvé sur place, qui a eu une prise de gueule avec l’officier gendarme à la retraite.

En présence du maire de la zone, Babacar Mbengue, qui s’est déplacé pour constater de visu la situation, du président de l’Association des habitants de la cité Isra, Papa Seyni Guèye, de M. Diallo, délégué du quartier, et surtout des femmes de la cité (mobilisées comme un seul pagne), la place, d’habitude si calme, était très électrique. Au point d’ailleurs que le colonel Coulibaly a failli en arriver aux mains avec M. Diallo. Des menaces de mort ont été proférées, nous renseigne-t-on, alors que l’officier à la retraite est arrivé armé sur les lieux.

Mais il n’a pas utilisé que l’arme de l’intimidation et de la menace. Le colonel a dû exhiber ce qu’il considère comme étant un sésame que l’Etat lui aurait récemment octroyé, lui donnant tous les droits sur le site. Le président de l’Association des habitants de la cité Isra, Papa Seyni Guèye, soupçonne d’ailleurs que le document soit un faux. ‘’Dans le document qu’il a montré de façon très rapide, il n’y a que des cachets. Pas de nom’’, déclare-t-il. En relevant le caractère insolite du libellé de l’arrêté d’occupation, ‘’à usage d’habitation sur un titre foncier précaire révocable’’. ‘’Qui peut bien lui signer un pareil document ?’’, s’interroge M. Guèye.

C’est, en effet, l’arrêté n°05444 MEF/DGID/DEDT du 18 juin 2010 signé du ministre d’Etat, ministre de l’Economie et des Finances qui autorise ‘’M. Oumar Massassy Coulibaly et Mme Hadi Fouzia, épouse Coulibaly à occuper à titre précaire et révocable, une parcelle de terrain dépendant du domaine public maritime de Bel-Air, à Dakar, d’une superficie de 248 mètres carrés, pour usage d’habitation’’. ‘’Qui a changé les termes du document ? A quelle fin ?’’. Questions qu’on se pose bien à la cité Isra.

Dans tous les cas, les habitants de la cité restent très mobilisés. Ils préparent d’ailleurs une pétition et mettent en avant leur droit de jouissance sur le domaine public maritime. ‘’Nous ne reculerons pas, parce que ce n’est pas normal ce qui se passe ici’’.

Mais pour le colonel Coulibaly que nous n’avons pas pu joindre, l’argument reste le même que celui brandi dans les colonnes du journal ‘’La Gazette’’, dans son édition du 19 avril 2011 : ‘’La zone dont il est question n’a rien à voir avec la cité, car c’est sur la zone maritime où je n’entrave personne. On est sur une zone qui ne fait pas encore partie du plan d’édification et que seule l’autorité peut céder de façon précaire et révocable. Une commission domaniale m’a attribué ce terrain de façon légale et j’ai payé tous les droits (…). S’ils veulent annuler ce terrain qui m’a été attribué, ils n’ont qu’à aller voir les autorités compétentes en la matière’’, déclarait-il.

Toute la question est sans doute de savoir ce qui a motivé l’autorité à l’époque (sous Me Wade) à octroyer un permis d’occuper au colonel Coulibaly sur un terrain en plein domaine public maritime. Il faut dire qu’à l’époque, ce dernier travaillait à la présidence de la République et l’on soupçonne, à la cité Isra, que cette position ait été utilisée comme passe-droit.

Affaire à suivre !