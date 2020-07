Malgré les négociations tentées par le ministre de l’Intérieur Aly Ngouille Ndiaye, qui s’est déplacé lui-même à Ndingler la semaine dernière, le problème entre les habitants du village et Babacar Ngom reste entier. Sa proposition de prêter une partie des terres aux cultivateurs semble même mettre de l’huile sur le feu. En conférence de presse ce samedi, les Ndinglèrois ont exprimé leur honte, face à cette proposition qu’ils jugent indécente.

Le litige foncier opposant le DG de Sedima et les populations de Ndingler n’est pas prêt de connaître une solution, malgré les bons offices de plusieurs personnalités dont le ministre de l’Intérieur qui s’est rendu dans la localité. Hier, les populations du village ont tenu une conférence de presse pour dénoncer un lobby qui serait derrière Babacar Ngom et qui a réussi à berner le président Macky Sall qui a signé le titre foncier.

‘’Au président de la République, on n’a rien à lui reprocher, parce qu’on lui a présenté du faux, jusqu’à arriver à le faire signer des documents. Babacar Ngom et ceux qui ont des intérêts dans cette affaire ont monté leur système, jusqu’à faire signer au président de la République un titre foncier sur des terres qui ne sont pas valables’’, a lancé l’ancien vice-président de la communauté rurale de Ndiaganiao, devenue commune, avec l’Acte 3 de la décentralisation. Pour Yalnag Dione, ‘’le titre foncier de Babacar Ngom est faux, parce que les terres qu’on lui a octroyées n’appartiennent pas à Sindia’’.

Sous ce rapport, les populations se sont senties offensées par la proposition de l’homme d’affaires de leur prêter une partie des terres, afin de leur permettre de cultiver pour cet hivernage. Proposition que les autochtones jugent ‘’indécente’’, puisqu’ils ne peuvent pas comprendre comment on peut arracher à un village ses terres et revenir leur proposer de leur en prêter une partie pour une saison des pluies.

‘’Hier, on a entendu dans la presse que Babacar Ngom a décidé de prêter des terres à Ndingler. On a eu honte de cela’’, a pesté Abdoulaye Dione, ancien chef de village. Qui poursuit : ‘’On ne va jamais les laisser bafouer nos valeurs pour donner des terres à Babacar Ngom. C’est nous qui devrions lui donner des terres, mais pas lui. Si c’est Macky Sall qui lui donne nos terres, qu’il prenne les terres et les donne à Babacar, s’il pense que ce dernier est plus important que la population.’’

Dans ce cadre, il considère que ce que les villageois sont en train de subir dans cette histoire ‘’n’est rien d’autre que de la traite de l’homme’’.

‘’On a trouvé ces terres ici. Ce sont nos grands-parents qui les cultivaient. Donc, personne ne pourrait faire des démarches pour qu’on les délaisse’’, soutient mordicus Abdoulaye Dione. Qui s’oppose à toute idée de ‘’délocalisation’’. ‘’On ne le fera ni aujourd’hui ni demain. Comme Babacar est un étranger dans ce village, c’est lui qui devrait être délocalisé. On pense qu’il est plus facile de déplacer une personne qu’un village entier’’. Il poursuit dans la même veine : ‘’Si Babacar Ngom dit qu’entre le village et les terres, il y a une distance de 6 km, on lui demande combien de kilomètres il a parcouru entre son village et Ndingler ?’’

En attendant une solution, les villageois, qui ne peuvent plus attendre pour cultiver, promettent d’aller aux champs pour commencer leurs travaux champêtres, dès le début de la semaine.

IDRISSA AMINATA NAING