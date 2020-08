L’activiste Guy Marius Sagna a, dans un communiqué, exigé la libération des 15 manifestants arrêtés dans le cadre d’un litige foncier à Tobène Maka Dieng et à Kër Maguèye.

Le foncier continue de créer des problèmes au Sénégal. Après Ndingler, Nguéniène, Diass, etc., c’est au tour de Tobène, Maka Dieng et Kër Maguèye. Les populations de ces contrées se sont opposées à toute spoliation de leurs terres. Ce qui a entrainé des manifestations. Et 15 des manifestants ont été arrêtés. Ces derniers, indique l’activiste Guy Marius Sagna dans un communiqué, refusent l'accaparement de leurs terres ‘’pour des miettes par les ICS avec la complicité de l'État’’.

Ainsi, face au refus de la population, M. Sagna fustige la démarche adoptée par la gendarmerie qui a violenté les habitants de Tobène, Kër Maguèye et Maka Dieng. ‘’Elle a gazé des paysans. Elle a violenté des femmes. Elle a torturé notre camarade activiste Ardo Gningue. Nous sommes dans une entreprise de discrédit d'une institution qui n'est pas celle du peuple, mais celle des puissants. La gendarmerie a exécuté une basse besogne pour les intérêts des ICS’’, s’offusque-t-il.

Guy Marius Sagna considère que les paysans de Tobène, Maka Dieng et Kër Maguèye sont non seulement victimes de l'État néocolonial, de la pollution des ICS, mais également d'une tentative de spoliation pour des miettes. ‘’Dans la commune de Méouane où se trouvent les ICS, Tobène Power... il n'y a pas un seul mètre de goudron. Seules 5 personnes sont employées par les ICS dans cette commune de 89 villages. Environnement pollué, êtres humains aux appareils respiratoires infectés... Les paysans ont raison de refuser de céder leurs terres pour des miettes’’, soutient l’activiste.

C’est pourquoi il a exigé la libération des 15 prisonniers et la libération définitive des 7 embastillés ayant bénéficié de liberté provisoire ainsi que l'abandon des charges ‘’mensongères retenues’’ contre les paysans résistants.

A en croire Guy Marius Sagna, ‘’Macky Sall a arrêté et emprisonné Khadim Guèye, Bara Guèye et Lahat Guèye, tous de Mérina Ndakhar, qui se battent contre la privatisation de l'hydraulique rurale et crient fort comme des dizaines d'autres localités à travers le Sénégal ‘Aquatech dégage !’’’.

Sur la même lancée, le leader de Frapp renseigne également que depuis un mois, le président Sall a arrêté et emprisonné Henri Ndecky, Benoît Sidjamobo Diatta, Idrissa Sané et Abdou Diémé qui se battent contre l'accaparement des terres de Boucotte Mancagne, Baraf, Mandina Mancagne, Kantène et Djibeuneu…

‘’Nous demandons la libération de tous ces prisonniers. Toute la région de Thiès doit se mobiliser pour ses fils de Tobène, Maka Dieng, Kër Maguèye et Mérina Ndakhar. Toute la région de Ziguinchor doit se mobiliser pour exiger la libération de ses enfants de Boucotte Mancagne, Baraf, Mandina Mancagne, Kantène, Djibeuneu’’.

Pour l’activiste, la violence qui s'abat sur les paysans montre ‘’la panique de Macky et des classes exploiteuses qu'il représente. Les paysans se réveillent et se lèvent comme à Ndingler, Djilakh, Kër Samba Kane, dans le Bossea, à Ballabougou, Kër Moussa, Médina Wandifa, Guéréo, Kignabour...’’.

Par ailleurs, Guy Marius Sagna défend que pour venir à bout de cette situation, il faut se battre pour l'arrêt des attributions, un audit foncier national, une délimitation des zones urbaines, forestières, des terroirs, pionnières, un code foncier et une révolution agraire.

HABIBATOU TRAORE