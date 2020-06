Littoral Banlieue

Le collectif Aar Sunu Suff–Aar Sunu littoral (CA2S-ASL) qui regroupe une vingtaine d’associations et d’organisations de la société civile des banlieues de Guédiawaye, interpelle le directeur général des Impôts et des Domaines, Bassirou Samba Niasse, à travers une lettre ouverte. Il y dénonce une certaine élite constituée de magistrats, syndicat des inspecteurs des domaines, maires, conseillers municipaux, politiciens et autres promoteurs ‘’profitant’’ des privilèges que leur offre une position au sein de l’Administration qui a fait main basse sur le foncier au détriment du reste de la population, alors que ces dernières jouissent fondamentalement du droit d’accès aux terres de leur localité. Selon toujours la note, la gratuité du foncier pour cette oligarchie constitue une ‘’injustice’’ et une ‘’violation’’ sérieuse des dispositions légales.

‘’Par ce fait, la spéculation foncière prend une ampleur dramatique, avec comme conséquence la détérioration de l’environnement et du cadre de vie durable. Le collectif vous informe qu’il usera de toutes les voies légales afin d’obtenir l’annulation de l’attribution de ces hectares de terre et qu’il mènera le combat pour que la démocratisation foncière soit une réalité partout au Sénégal’’, lit-on dans le document.

Ce collectif réclame l’annulation des 4 hectares sur la bande des filaos attribués aux magistrats et leur recasement vers un site moins litigieux et qui ne contribuera point à la détérioration de l’environnement et celle ou la suspension de toute attribution de 20 hectares au syndicat des impôts et domaines, de l’audit du foncier disponible dans les banlieues afin de cartographier et de démocratiser l’accès à tous les citoyens désireux d’acquérir un terrain, l’interdiction de toute spéculation foncière sur le littoral et dans la zone des Niayes, par souci d’équité intergénérationnelle afin que les générations futures puissent disposer d’un environnement sain. Enfin, il appelle Bassirou Samba Niasse à prendre toutes les dispositions nécessaires pour arrêter la spoliation foncière par certains de ses agents qui sont payés par les impôts des Sénégalais.