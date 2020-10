La mauvaise nouvelle est confirmée... Touché au genou dans le derby (2-2) samedi suite à un attentat non sanctionné du gardien d'Everton, Jordan Pickford, le défenseur central de Liverpool, Virgil van Dijk (29 ans, 5 matchs et 1 but en Premier League cette saison), souffre d'une "lésion des ligaments du genou", annonce son club ce dimanche.

L'international néerlandais "subira une intervention chirurgicale" et devrait être éloigné des terrains pendant au moins six mois. Un véritable coup dur pour les Reds et le Batave.