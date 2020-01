Sadio Mané finira la saison 2019-2020 à Liverpool. C’est, en tout cas, l’analyse qu’on peut faire de la réponse de Jorgen Klopp sur un éventuel départ de l’international Sénégal pendant le mercato hivernal. L’attaquant des Reds est actuellement courtisé par des grands comme le Real Madrid. Mais son entraineur a fermé les portes aux intéressés.

Le technicien allemand, interpellé hier sur un probable départ de Shaqiri, a indiqué qu’aucun de ses joueurs ne va quitter. ‘’Ma réponse ne concerne pas seulement ‘Shaq’ ; elle vaut pour tout le monde. On veut garder tout le monde pour arranger notre situation et non arranger les situations des autres clubs’’, a expliqué Klopp en conférence de presse d’avant-match contre Wolverhampton ce jeudi.

Liverpool est le leader du Premier League avec 64 pts. Il compte 13 longueurs d’avance sur Manchester City (2e, 51 pts), malgré ses deux matches en moins. L’ex coach du Borussia Dortmund a aussi manifesté son désir de parfaire les performances de son effectif pour le reste de cette saison, après un championnat d’Angleterre quasiment acquis. ’’Il y a encore beaucoup de choses qu’on pourrait améliorer’’, a-t-il souligné.