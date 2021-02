La crise sanitaire et ses innombrables déboires. À cause des restrictions de voyage entre l'Angleterre et l'Allemagne, Liverpool devra jouer son huitième de finale de Ligue des champions contre Leipzig à Budapest.

Pour les mêmes raisons, et l'événement était plus important qu'un match de football, Jürgen Klopp ne pourra pas assister à l'enterrement de sa mère, Elisabeth Klopp, décédée le 19 janvier à l'âge de 81 Ans.

« Le fait que je ne puisse pas assister à ses funérailles est dû aux terribles moments que nous vivons, a confié l'entraîneur de Liverpool au quotidien allemand Schwarzwälder Bote. Elle représentait tout pour moi, une mère dans le vrai sens du terme. Elle est maintenant dans un meilleur endroit. »