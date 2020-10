Jordan Pickford pas sanctionné après avoir provoqué la blessure de Virgil van Dijk sur un terrible tacle, le but du 3-2 refusé par la VAR à Jordan Henderson en raison d’un hors-jeu très discutable de Sadio Mané : Liverpool n’a vraiment pas été aidé par l’arbitrage à l’occasion du derby face à Everton (2-2) ce samedi en Premier League.

Sur un ton très posé, l’entraîneur des Reds, Jürgen Klopp, a poussé un coup de gueule à ce sujet. "Pour être honnête, ça devient de plus en plus difficile à supporter, a taclé l’Allemand sur le site officiel de son club, avant de revenir plus précisément sur l’action impliquant Pickford.

Pour moi, c'était clairement un penalty, et puis on a vu le drapeau se lever pour hors-jeu. Je pensais toujours que cela valait la peine de jeter un coup d'oeil à la faute, mais ça ne s'est pas produit. On n'a aucun pouvoir là-dessus, on reste assis et maintenant j'en discute avec la presse. On doit interroger d'autres personnes à ce sujet. Que puis-je dire ? Je ne veux pas affirmer que Jordan Pickford voulait le faire, mais si ce n'est pas un hors-jeu, c'est un penalty à 100 %", a déploré le technicien qui ne digère pas davantage le but refusé.

"On a marqué un but une fois à Aston Villa et ils ont dit que l'aisselle du joueur était hors-jeu. Cette fois, sur la photo que j'ai vue, il n'y a pas d'aisselle, il n'y a rien, il n'y a tout simplement pas hors-jeu. (…) Ça ne me met évidemment pas de bonne humeur. On a perdu un joueur dans une situation où le VAR n'était pas impliqué, puis peut-être un autre, et on a marqué un but légitime qui n'a pas compté", a pesté Klopp.