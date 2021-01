Après Van Dijk et Gomez, c'est au tour de Matip d'être blessé à Liverpool. Jürgen Klopp redoute le pire et constate avec effroi que son secteur défensif est décimé. Il reste 3 jours pour trouver une solution, ou non, sur le mercato.

Liverpool a retrouvé le sourire jeudi soir, après avoir de nouveau goûté aux joies de la victoire en Premier League. Mais le succès 3-1 acquis sur la pelouse de Tottenham s'est accompagné d'une mauvaise nouvelle, avec la sortie sur blessure de Joel Matip, le défenseur central camerounais. Après la rencontre, l'entraîneur des Reds Jürgen Klopp n'a pas caché son inquiétude. « Le seul problème ce soir, c'est la blessure de Joel Matip, et c'est un énorme problème. »

Klopp aurait sûrement préféré n'importe quel autre joueur qu'un défenseur central, alors que ce secteur est durement touché depuis le début de la saison, avec les indisponibilités longue durée de sa charnière titulaire, Van Dijk-Gomez. Voilà des semaines que Klopp compose avec ce problème récurrent. Hier soir, il a aligné sa 11e charnière différente en 20 journées de Premier League ! Fabinho n'était pas présent, lui aussi touché, et c'est Henderson, l'habituel milieu, qui dépannait, une fois de plus, aux côtés de Matip.

Liverpool va-t-il passer à l'action ?

Jusqu'à présent, Jürgen Klopp ne semblait pas particulièrement désireux de recruter dans ce secteur, mais la blessure de Matip pourrait l'inciter à revoir ses plans pour la fin du mercato, qui s'achève lundi. « Vous pouvez imaginer qu'on pense à tout. Bien sûr que nous réfléchissons à ça tout le temps, il s'agit de faire les bonnes choses. Je ne suis pas exagérément pointilleux, mais nous devons trouver le bon joueur. Nous avons des joueurs, plus beaucoup en défense pour être honnête. C'est incroyable ce qu'il nous arrive dans ce secteur, vraiment incroyable », a-t-il commenté après la rencontre.

Confronté à ce problème supplémentaire, Liverpool pourrait donc se décider à recruter un défenseur central. Mais lequel, et avec quel budget ? Doit-il recruter un futur titulaire en puissance ou un simple intérimaire pour les prochaines semaines ? Le temps presse pour les Reds, déjà en retard au classement. S'ils veulent se battre jusqu'au bout pour conserver leur titre, les trois prochains jours s'annoncent déjà décisifs.