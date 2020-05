Interrompue après 29 journées en raison de l'épidémie de coronavirus, la Premier League se retrouve dans le flou. Pour l’heure, une reprise est espérée le 12 juin. Dans ce cas, Liverpool pourrait reprendre son chemin vers le titre. L’entraîneur des Reds Jürgen Klopp se montre très optimiste.

"Le football est un sport où tout le monde est à peu près dans la même situation, on joue l'un contre l'autre et si nous ne sommes pas à notre meilleur niveau historique, il suffit d'être à notre meilleur niveau possible, a estimé le technicien allemand pour la radio BBC.

Quand nous reprendrons, on aura tous la même durée de préparation et notre boulot a toujours été et sera toujours d'utiliser au mieux la situation dans laquelle on se trouve. On sera en aussi bonne forme que possible." Avec 25 points d’avance sur son dauphin Manchester City, le club de la Mersey a peu de chances de s’écrouler à neuf journées du terme.