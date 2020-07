Liverpool annonce ce mardi que son défenseur central Joël Matip (28 ans, 13 matchs et 2 buts toutes compétitions cette saison) ne pourra pas terminer la saison. Blessé à un orteil le 21 juin dernier contre Everton (0-0), l'international camerounais est forfait pour les sept derniers matchs de Premier League. ‘’Cette saison, je ne serai pas de retour sur le terrain.

Mais pour la saison prochaine, j'espère que je serai rapidement de retour avec l'équipe’’, a déclaré l'ancien joueur de Schalke 04 sur le site officiel des Reds. Matip avait déjà manqué une bonne partie de la saison à cause d'une blessure au genou. En son absence, Joe Gomez s'est installé en défense centrale aux côtés de Virgil van Dijk.

…Klopp annonce un mercato calme

Liverpool devrait vivre un mercato estival assez calme. C'est en tout cas ce qu'a expliqué son entraîneur Jürgen Klopp, qui ne s'attend pas à faire des folies. Tout d'abord en raison du contexte actuel et la crise liée à la pandémie de coronavirus. "Le Covid a évidemment influencé le marché et ce ne sera très probablement pas l'été le plus agité au monde", a affirmé le coach des Reds, qui estime aussi ne pas avoir besoin de modifier son effectif : "Cette équipe... Regardez-la ! Ce n'est pas un effectif qu'on doit changer maintenant en se disant : OK, on a besoin de quelqu'un à ce poste et cet autre poste.

(...) On ne peut pas dépenser des millions et des millions juste parce qu'on en a envie ou parce que c'est sympa de le faire. Nous n'avons jamais voulu cela." Sacré champion d'Angleterre avec 28 victoires, 2 nuls et une défaite en 31 journées de Premier League, le club de la Mersey a dominé le championnat anglais cette saison. En revanche, les Reds ont été éliminés dès les 8es de finale de la Ligue des Champions par l'Atletico Madrid.