Shawky Garib, sélectionneur de l’équipe d’Egypte Espoirs, a mis fin au suspense : il compte bel et bien sur Mohamed Salah (28 ans) pour les Jeux Olympiques de 2021, lesquels se tiendront du 23 juillet au 8 août. Intégré aux trois joueurs de plus de 23 ans autorisés à disputer le tournoi, l’attaquant de Liverpool délaisserait donc son club pour la préparation estivale et le début de la Premier League.

Avec la préparation pour les JO, cela coûterait environ un mois d’absence à Liverpool. Auquel il faudrait en rajouter un voire deux pour la Coupe d’Afrique des Nations, décalée à 2022 et prévue du 9 janvier au 6 février, au Cameroun. Au total, Salah pourrait donc manquer près de trois mois avec les Reds s’il participe aux deux compétitions. Reste à savoir ce qu’il choisira de faire, et comment Jürgen Klopp s’organisera pour compenser son absence.