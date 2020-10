Giflé à Aston Villa (7-2), dimanche en Premier League, Liverpool a connu un black-out incompréhensible face à un club qui lutte pour le maintien. Une humiliation qui a poussé Virgil van Dijk à mettre ses partenaires en garde en tentant d'expliquer les récentes difficultés des Reds. Van Dijk a justifié la passe compliquée de Liverpool.

33. C'est le nombre de buts encaissés par Liverpool lors de la saison écoulée, auréolée d'un premier titre de champion d'Angleterre depuis 30 ans. Une belle performance que les Reds ne réitèreront pas. Et pour cause, ils ont déjà encaissé 11 buts en seulement 4 journées. 7 ont été concédés lors de la terrible raclée à Aston Villa (7-2), dimanche. Un match qui a poussé Virgil van Dijk à prendre la parole.

Une usure mentale ?

Pour le défenseur central, le fait d'avoir empilé les titres sur les deux dernières saisons peut être une des raisons qui expliquent ce craquage mental chez les Scousers. «Je pense qu'essayer de rester au sommet est la chose la plus difficile à faire. Tout le monde veut vous voir tomber lorsque vous atteignez le sommet. C'est ça la vie, surtout ces jours-ci» , a soutenu le Néerlandais pour BBC Sounds. «Pour moi, je veux donner tout ce que j'ai jusqu'à ma retraite et ensuite ne plus avoir de regrets. Je ne veux pas de regrets après, je pense que ce serait le pire sentiment que vous puissiez avoir. Cela va être des temps difficiles à venir. Nous sommes champions et c'est quelque chose qui a pris du temps. Nous devrions profiter du moment et y aller» , a prévenu l'ancien joueur de Southampton.

Pas de fans, un vrai problème pour Van Dijk

Van Dijk admet notamment que l'absence de supporters n'est pas étrangère à la baisse de régime de Liverpool. «Les supporters peuvent jouer un rôle important dans les moments difficiles pendant les matchs et aussi dans les bons moments dans les matchs. Lorsque vous subissez, les fans vous élèvent et lorsque vous marquez, ils éloignent l'adversaire de vous. C'est la même chose pour tout le monde, mais pour nous en particulier» , a rajouté l'Oranje. «Tout le monde sait combien il est difficile de jouer à Anfield avec les fans derrière nous. Espérons que les choses changent le plus vite possible car nous avons besoin de nos fans. Cela élève nos performances à domicile. Lorsque vous jouez à l'extérieur et que les supporters locaux se retournent contre vous, j'aime ça. Cela vous donne parfois cette motivation pour faire mieux» , a terminé Van Dijk. A Liverpool de redresser la barre désormais.

