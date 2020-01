Il vient enrichir les librairies, avec la mise en vente de son nouvel ouvrage consacré à la vie du Prophète de l’islam. Ibrahima. A. Lô a présenté son livre, à sa sortie, il y a quelques jours.

‘’Sur les traces du Messager d’Allah, un voyage au cœur de la vie exemplaire du Prophète Mouhammad (PSL)’’. Ce titre du nouvel ouvrage d’Ibrahima Amadou Lo de 270 pages, édité par L’Harmattan Sénégal, renseigne aisément le lecteur sur le contenu. A travers quatre parties réparties en 10 chapitres, l’auteur raconte tout le vécu du sceau des Prophètes (PSL). Il revient ainsi sur la naissance de Mouhammad en 570 du calendrier grégorien jusqu’à son départ pour l’Hégire (Hijra) à Médine en 622 à la page 81. L’auteur y retrace d’une manière fine et didactique, à travers une description détaillée, l’enfance et la jeunesse du Messager, particulièrement son adolescence et sa rencontre avec le moine Bahira qui avait vu son destin prophétique. Ce dernier en avait parlé à son oncle Abou Talib. M. Lô parle également du premier emploi en tant que berger de Mouhammad (PSL), de sa rencontre avec sa vertueuse femme Seydaa Khadija. Il n’occulte pas la reconstruction de la Kaaba, la grotte Gharoul Hira où il reçut la Révélation de l’ange Djbril. Entre autres, il narre son séjour en Abyssinie, le voyage nocturne et l’ascension.

Ibrahima Lô parle de tout. Il n’a point omis les 13 pénibles années passées à la Mecque et les multiples stratégies mises en place par ses détracteurs pour le tuer. Il a pu, à chaque fois, faire face grâce au soutien de son Seigneur. Il a ainsi pu remporter beaucoup de batailles dont celle de Khandaqh. A partir de ce moment, aucune des forces présentes en Arabie n’osait venir attaquer les Musulmans à Médine. Il leur revenait désormais d’aller à la conquête de leurs droits.

Le chapitre 7 de la troisième partie assoit d’ailleurs cette nouvelle ère. Il démarre avec la conquête de la Mecque, un symbole de résistance et de pardon. Le chapitre 8 est consacré au ‘’pèlerinage d’adieu et les derniers instants du Messager de Dieu marqués par une grande tristesse’’.

‘’Ce qui frappe à la lecture de ce livre, c’est le sérieux et la générosité de son auteur. Il ne s’est pas contenté de faire une compilation ou une synthèse des textes écrits sur la Sira du Noble Prophète. Au-delà de ces sources certes utiles voire indispensables, il est descendu sur le terrain, tel un archéologue, appareil photo à la main pour enquêter, prendre des images pour nous donner un produit qui revitalise, revivifie la Sira du Messager en nous prouvant que ce modèle est immuable, intemporel, donc actuel, d’où la nécessité de s’inspirer quotidiennement de lui. Le livre est bien écrit avec un style clair, concis et didactique pour permettre même à des lecteurs profanes de saisir l’essentiel du message’’, a dit le journaliste Ballé Preira qui le présentait lors de la cérémonie de dédicace.

Selon lui, ‘’ce livre est pour le public francophone sénégalais, plus qu’une œuvre d’histoire, un ouvrage empirique et pratique d’éducation, de sociologie, psychologie, de géographie, d’économie et de science politique’’. D’après lui, il parle de gouvernance, de relations internationales. L’islam embrasse tous les domaines shoumouliay, donc, difficile d’être exhaustif, pour réussir le pari de parler de la vie du Prophète. ‘’A l’heure du numérique et d’une certaine paresse intellectuelle, je suggère aussi à l’auteur et son éditeur d’en faire un livre électronique (E_Book) et d’envisager la version audio pour l’écouter et profiter des innombrables enseignements. Il mérite aussi d’être inscrit au programme de nos écoles et universités pour enseigner cet illustre homme dont la compréhension correcte du message apportera à l’Humanité plus de justice, de paix, d’amour, d’épanouissement et d’entente cordiale. Il l’a prouvé durant ses 63 ans de vie et 23 ans de prophétie. Son message est phénoménal’’, a conclu M. Preira.

