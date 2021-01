Le ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique (MULHP), Abdoulaye Saydou Sow, a signé un protocole d’accord, hier, avec la Société immobilière d’investissement (S2I), filiale de la société Locafrique, dans le cadre du projet 100 000 logements.

La première phase de ce projet prévoit la construction sur 30 ha de 429 villas, avec une valeur unitaire ne dépassant pas douze millions F CFA hors taxes et frais, dont ‘’200 seront livrées au début du second trimestre de 2021’’. Une autre partie consiste en la construction de 172 villas économiques sur 27 ha, dont la valeur unitaire ne dépasse pas seize millions F CFA hors taxes et frais.

La deuxième phase démarrera dès la réalisation de 50 % des villas prévues pour la première phase et portera sur un total de 916 logements (458 logements sociaux et 184 logements économiques) livrés dans les mêmes conditions commerciales que celles de la première phase. Ces habitations sont de type F3, composées de 2 chambres et d’un salon, tandis que les logements économiques sont de type F4 avec 3 chambres et 1 salon.