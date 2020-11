Le nouveau président du Conseil économique, social et environnemental (Cese) qui, des années durant, a essuyé toutes sortes de critiques de la part du député Abdou Mbow, est désormais considéré comme un allié ‘’sûr et dévoué’’ à la cause du Sénégal et des Sénégalais.

C’est ce qu’on appelle un revirement à 180°. Le député Abdou Mbow a tenu, hier, à Thiès, une conférence de presse pour saluer la décision du président du Conseil départemental de Thiès d’accompagner le président de la République Macky Sall dans sa politique de redressement de l’économie du pays secouée par la pandémie de la Covid-19.

Ainsi, Idy le ‘’démon’’ est l’‘’ange’’ animé d’une énorme ambition : celle de contribuer au développement et à la marche du Sénégal. ‘’Dans la vie d’une nation, il y a toujours eu des coalitions. Cela ne date pas d’aujourd’hui. Si on interroge l’histoire du pays, on s’en rendra compte. En 2012, Idy était l’un des premiers alliés du président du Macky Sall. Personne ne le dit. Mais, par la suite, il y a eu des divergences qui ont fait qu’il a quitté la coalition. Aujourd’hui, l’histoire a fait que nous nous sommes retrouvés. Je pense qu’Idrissa Seck a fait le meilleur choix, en décidant de rejoindre le chef de l’État pour l’intérêt du pays qui traverse actuellement une situation difficile liée à pandémie’’, a soutenu Abdou Mbow.

Un discours qui tranche avec ses diatribes du passé. Il disait, entre autres : ‘’Idy est un politicien dépassé, qui doit accepter d’anticiper sa retraite. Idy est un leader local. Pour moi, Idy n’existe plus. Idy est mort politiquement…’’ Mais, aujourd’hui, avec la nomination d’Idrissa Seck au poste de président du Cese, la donne a complètement changé. Les discours également. Entre Idrissa Seck et Abdou Mbow, c’est devenu le parfait amour. Interrogé sur tous les propos qu’il tenait à l’encontre de l’actuel président du Conseil économique, social et environnemental, le député et porte-parole adjoint de l’Alliance pour la République a indiqué qu’il ‘’assume tout ce qu’il disait’’.

Cependant, s’est-il empressé d’ajouter, ‘’tout cela est derrière nous’’.

Pour Abdou Mbow, tout ce qui compte, désormais, c’est qu’Idy ait fait le choix de travailler pour le Sénégal. D’ailleurs, il a demandé aux compatriotes de respecter la décision prise par le candidat malheureux de la dernière Présidentielle du 24 février 2019. ‘’Il faut, par moments, que les Sénégalais concèdent ce choix à Idrissa Seck. Il veut accompagner le président de la République dans cette phase difficile que traverse le pays. Je n’y vois aucun mal’’, a laissé entendre le député.

A rappeler que cette rencontre avec les journalistes devait être animée de façon conjointe par Abdou Mbow et le nouveau ministre de l'Artisanat et de la Transformation du Secteur informel. Mais le Dr Pape Amadou Ndiaye, ex-Président du conseil d’administration du Fonds de garantie des investissements prioritaires (Fongip) a été convoqué d’urgence à Dakar.

GAUSTIN DIATTA (THIES)