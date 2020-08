Nd. Diop dit ‘’Mame Cheikh’’ et M. Guèye dit ‘’Pacotille’’ seront déférés ce matin au parquet de Louga. Le premier nommé, n’acceptant pas le refus du mariage de son ex petite amie, Kh. Mboup, a envoyé le second déposer de la drogue à son lieu de travail pour se venger.

Une histoire d’amour qui finit mal et qui atterrit à la police. L’histoire s’est passée dans la ville de Louga, le week-end dernier. En effet, avant-hier dimanche, les éléments de la brigade de recherches du commissariat central de Louga ont été informés, par le nommé Nd. Diop, de l’existence d’un intense trafic de chanvre indien au fast-food Barry, sis au quartier Santhiaba Centre mené par un certain M. Guèye dit ‘’Pacotille’’. Donnant suite aux dénonciations, les éléments sont allés sur les lieux, histoire d’en savoir davantage.

Sur place, M. Guèye est sorti du fast-food avec un cornet de chanvre indien, après avoir reçu sa commande de hamburger. Il a été interpellé dans les locaux du commissariat pour les besoins de l’enquête. Interrogé sur la provenance de la drogue, il a déclaré l’avoir acquise des mains de la demoiselle Kh. Mboup, gestionnaire de la caisse du fast-food.

Continuant les investigations et perquisition du lieu incriminé, les hommes du commissaire Mamadou Diallo, sur indication du mis en cause, ont retrouvé trois cornets dissimulés dans un coin de la devanture du restaurant visité.

Dans le cadre de cette enquête, les indicateurs, au même titre que les trois individus employés du fast-food, ont été conduits et interrogés sur procès-verbaux réguliers. Cependant, une visite des enquêteurs sur les lieux et les informations reçues de diverses sources se sont révélées contraires à celles des soi-disant informateurs, à savoir M. Guèye et M. Diop. Ce qui a permis de remettre en cause les allégations de ces derniers.

Interrogé à nouveau, le nommé M. Guèye dit ‘’Pacotille’’ a finalement reconnu la paternité de la drogue tout en précisant que c’est son ami Nd. Diop dit ‘’Mame Cheikh’’ ou ‘’Pétain’’ qui la lui a remise en lui demandant d’indiquer que c’est sa copine nommée Kh. Mboup qui en est la propriétaire. Selon lui, c’était une manière de se venger d’elle, après qu’elle a refusé de se marier avec lui. Une pilule amère à avaler pour lui !

De son côté, la demoiselle Kh. Mboup a souligné, lors de son audition, que depuis qu’elle a découvert que le nommé Nd. Diop lui donnait de fausses identités et qualités, elle a préféré mettre un terme à la relation, malgré les menaces de ce dernier proférées devant ses co-employés. ‘’Il me mentait depuis que je l’ai connu. Imaginez, il m’a même dit qu’il est issu de la famille de Serigne Sam Mbaye, ce qui est un tissu de mensonges, après vérification. Il était hors de question que je me marie avec une personne pareille. Il était comme malade avec tous ces mensonges’’, a dit la demoiselle qui est née en 1998 et par ailleurs élève en classe de terminale.

Pour tirer cette histoire au clair, il a été confronté à son complice. Le sieur Nd. Diop, qui a été pris à son propre piège, a finalement reconnu les faits qui lui sont reprochés. Les deux suspects qui étaient gardés à vue depuis dimanche, à savoir Nd. Diop et M. Guèye, seront présentés au parquet aujourd’hui dans la matinée, sauf changement de dernière minute. Il leur est reproché les délits de menaces, fausse accusation, détention, offre et cession de chanvre indien.