Transféré à la Maison d’arrêt et de correction de Thiès (Mac) depuis lundi dernier, le célèbre promoteur de lutte de la Petite Côte, Luc Nicolaï, a été admis, hier, aux urgences du centre hospitalier régional El Hadj Ahmadou Sakhir Ndiéguène de Thiès, vers les coups de 14 h.

Une fois sur place, précise une source hospitalière, les médecins lui ont suggéré un bilan général pour avoir le cœur net sur la maladie dont souffre réellement le promoteur de lutte.

Cependant, moins d’une heure et après quelques soins sanitaires, Luc Nicolaï, qui purge désormais sa peine dans la capitale régionale, et non à Saint-Louis, est autorisé à retourner dans sa cellule. Arrivé à Thiès lundi dernier, une rumeur courait dans tous les sens, affirmant que Luc Nicolaï a entamé, mardi, une grève de la faim. Une information démentie par l'administration pénitentiaire.