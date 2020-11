Le Comité national de gestion de la lutte (CNG) a un nouveau patron. Ibrahima Sène dit ‘’Bira’’ remplace Alioune Sarr. Il aura pour mission principale la mise en place d’une Fédération nationale de lutte.

Ça y est. L’arène sénégalaise a un nouveau président, avec la nomination d’Ibrahima Sène à la tête du Comité national de gestion de la lutte (CNG). Il a été désigné par le ministre des Sports Matar Ba pour succéder au docteur Alioune Sarr dont le mandat est arrivé à terme en fin octobre 2020. Certains acteurs et observateurs de la lutte murmuraient déjà le nom du nouveau président. L’officialisation a eu lieu hier. L’annonce a été faite lors d’une conférence de presse au ministère des Sports.

Ibrahima Sène, surnommé ‘’Bira’’, était le président du Comité régional de gestion de la lutte (CRG) de Kaolack. Alioune Sarr, coopté président en 1994, cède le fauteuil de la présidence du Cng après 26 ans de règne.

Le nouveau patron de l’arène sera secondé par trois vice-présidents dont Isabelle Sambou, championne d’Afrique de lutte olympique. L’ancien Roi des arènes Hyacinthe Ndiaye dit ‘’Manga 2’’ a été reconduit.

La conférence de presse a été l’occasion, pour le ministre des Sports, de rappeler au nouveau président et ses collaborateurs les missions qui leur sont confiées. Selon Matar Ba, la nouvelle équipe du CNG doit inscrire la lutte dans une nouvelle dynamique capable de lui permettre de renforcer sa résilience et de développer ses capacités à produire les mutations nécessaires et attendues. Il a aussi indiqué que les membres du nouveau CNG ont été choisis à l’issue des audiences qu’il a accordées récemment aux acteurs de la lutte (amateurs, lutteurs, promoteurs, anciennes gloires, communicateurs traditionnels…).

D’après le maire de Fatick, la feuille de route sera constituée substantiellement des recommandations sorties des concertations nationales sur la lutte sénégalaise. Il a, à cet effet, invité le nouveau bureau à poser les jalons d’une redynamisation de la lutte. Ces travaux de base seront, entre autres, la mise en place d’une Fédération nationale de lutte, l’amélioration du statut du lutteur, du manager et du promoteur, la formalisation des écuries en associations, la décentralisation des programmes de lutte et leur adaptation au contexte et aux réalités locales.

Matar Ba aussi annoncé l’organisation, de façon périodique, d’un Festival national de lutte en concertation avec les ministères de la Culture et du Tourisme.

Outre ces premiers défis, Ibrahima Sène et son équipe sont attendus sur d’autres tâches. ‘’A ces programmes, j’ajouterai l’entrée de la lutte aux Jeux olympiques, la reconversion professionnelle des pratiquants par la mobilisation des potentialités économiques et sociales, la prise de mesures nécessaires pour une participation, sous une forme ou sous une autre, de la lutte sénégalaise à l’animation des prochains Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar-2026, l’appui à l’organisation de programmes, de façon régulière, en relation avec les promoteurs et les annonceurs’’, a-t-il précisé.

Le ministre des Sports dit avoir nommé la nouvelle équipe en privilégiant des discussions inclusives. ‘’Cette démarche de concertation et de consultation résulte de la particularité de la lutte qui est un sport à la fois technique, social et inclusif, impliquant plusieurs variétés et plusieurs paramètres : lutte avec frappe, lutte simple dans ses différentes déclinaisons, lutte olympique, association des amateurs, des managers, des promoteurs, animateurs, etc.’’.

Le patron des sports sénégalais a remercié le président sortant Alioune Sarr et son équipe. Il a également magnifié leur travail. Leurs successeurs, nommés pour 2 ans, sont invités à travailler à la mise en place d’une Fédération nationale de lutte. Ils seront installés la semaine prochaine au ministère des Sports.

Président : Ibrahima Bira Sène 1er vice-président chargé de la lutte avec frappe : Meissa Ndiaye 2e vice-président chargé de la la lutte sans frappe : Manga 2 3e vice-président chargé de la lutte olympique : Isabelle Sambou 4e vice-président chargé des finances : Abdou Aziz Gueye 5e vice-président chargé du marketing et de la communication : Issa Ndiaye - Adjoint : Adjoint Ndèye Ndiaye Tyson - Adjoint : Babacar Noel Ndoye Trésorier général : Abdoulaye Fall Trésorier adjoint : Alioune Diouf Directeur administratif : Ndiamé Diop - Adjoint : Maguete Sow Porte-Parole :Adama Ngom - Adjoint : Abdou Lahat Ndiaye Commission médicale : Dr Thierno Abass Ka Organisation : Babacar Thioune Commission Technique : Cheikh Anta Sow Commission centrale des arbitres : A pourvoir Commission Règlements et Discipline : Souleymane Daouda Diop Commission Juridique : Me Cheikh Amadou Ndiaye Commission des Sages : Moustapha Gueye

OUMAR BAYO BA