La région de Kolda est prête à combattre le virus Ebola et la fièvre jaune, signalés en Guinée, à Tambacounda et à Kédougou. Des dispositifs sanitaires sont répartis dans les points stratégiques de la région. En plus, les structures sanitaires sont dotées d’équipements de protection individuelle et de sites d’isolement.

La région de Kolda a verrouillé ses frontières, depuis l’apparition du virus Ebola en Guinée et la fièvre jaune à Tambacounda et à Kédougou. Les autorités sanitaires et administratives ont pris au sérieux la menace, des dispositifs de contrôle sanitaire sont répartis au niveau des points stratégiques pour éviter toute contamination.

‘’Des dispositions sont déjà prises par rapport à ces maladies. La surveillance est renforcée au niveau des postes frontaliers officiels, mais également des dispositifs sont mis au niveau des passages non-officiels qui sont des dispositifs communautaires qui, aujourd’hui, sont suffisamment fonctionnels’’, explique le Dr Yaya Baldé.

Le médecin-chef de région de poursuivre : ‘’Nous avons déjà bouclé une supervision de l’ensemble de ces points stratégiques frontaliers. Donc, c’est un dispositif qui est prêt à faire face effectivement à toutes sortes de maladies à potentielle épidémique, notamment Ebola et la fièvre jaune. Au niveau également des points de surveillance, tous les cas de maladie sont signalés. Surtout avec les cas d’ictère qu’on appelle ’maladie des yeux jaunes’. Avec Ebola, c’est les cas hémorragiques qui permettent d’identifier le mal tout au long de la frontière.’’

De plus, l’ensemble des structures sanitaires ont des termoflashs pour contrôler la température des passagers. Ce n’est pas tout. Tous les postes de santé ont des équipements de protection individuelle permettant aux agents de santé de faire des investigations par rapport aux alertes. A cela aussi s’ajoutent des sites d’isolement.

‘’C’est dire que la surveillance est de mise, aussi bien pour la fièvre jaune que pour Ebola, mais également pour les autres maladies, notamment les diarrhées sanglantes, le choléra, entre autres. Nous avons les équipements qu’il faut pour pouvoir faire cette surveillance et alerter le système pour que tout de suite, les réponses appropriées puissent être apportées’’, indiqué le Dr Yaya Baldé.

Les populations invitées à signaler les cas suspectes de maladie

Pour arriver à zéro cas d’Ebola et de fièvre jaune dans la région de Kolda, le médecin-chef de région invite les populations à plus de vigilance et à devenir des sentinelles d’alerte.

‘’Si, toutefois, vous tombez sur un cas de malade qui n’a pas été signalé au système, c’est de trouver les voies et moyens pour que, rapidement, le cas soit déclaré et que les investigations idoines puissent être menées par les techniciens de santé’’, informe le médecin-chef de région.

Pour lui, ce qu’il faut éviter, en cette situation, c’est la perte d’information ou bien le retard dans la capitalisation d’une information. De ce fait, chacun doit être un vecteur d’information. L’heure est donc à la vigilance. Parce qu’aujourd’hui, nous avons non seulement la Covid-19 qui nous appelle déjà à la vigilance, mais il y a encore l’alerte d’Ebola et la fièvre jaune. Cela signifie que nous devons redoubler d’efforts à tous les niveaux afin de vaincre ces maladies’’, a conclu le docteur Yaya Baldé.

NFALY MANSALY