En visite, hier, dans la région de Ziguinchor, le directeur général de l’Agetip a annoncé la création, par son agence, de milliers d’emplois pour fixer la jeunesse dans le pays.

Les jeunes peuvent vivre dans le pays et trouver un emploi décent, déclare le directeur général de l’Agence d’exécution des travaux d’intérêt public (Agetip) qui séjourne, depuis hier, dans la région sud du pays, dans le cadre d’une tournée de travail.

Selon El Hadj Malick Gaye, l’Agetip avait pour mission initiale, outre la création d’emplois, de favoriser la réalisation de petites et moyennes entreprises (PME), ainsi que de petites et moyennes industries (PMI). A titre illustratif, il donne l’exemple du projet de construction du marché de Tilène, à la périphérie de la commune de Ziguinchor où une centaine de jeunes sont employés, et les chantiers de l’université Assane Seck de Ziguinchor.

‘’Nous avons des projets de voirie avec la mairie de Ziguinchor où des milliers d’emplois sont prévus. Nous sommes en relation avec le Bureau international du travail (BIT). Et selon les ratios, des milliers d’emplois seront créés’’, renseigne le DG de l’Agetip qui rappelle qu’avec la coopération allemande, plus de 130 km de pistes et plus de 10 km de digues anti-sel, qui ont permis de récupérer plus de 840 ha de terres cultivables, ont été réalisés avec le mode haute intensité de manœuvre (Himo).

Pour toutes ces raisons, M. Gaye soutient que l’Etat du Sénégal a beaucoup investi dans la formation professionnelle des jeunes et que l’agence qu’il dirige est en train de tout mettre en œuvre pour donner de l’emploi à la jeunesse. Il reste persuadé que la solution, c’est ici et non ailleurs et que les jeunes peuvent vivre dans leur pays et trouver un emploi décent.

Le directeur général de l’Agetip s’exprimait lors d’une visite du chantier du marché de Tilène. Ce marché, dont les travaux de reconstruction ont démarré depuis quelques mois, avait été dévasté, le 11 août 2018, par un incendie d’une rare violence et les pertes étaient énormes. De l’avis du patron de l’Agetip, toutes les dispositions techniques, du point de vue de la structure et de la sécurité-incendie ont été respectées.

Selon lui, la reconstruction de ce marché, d’un coût global estimé à 1,03 milliard F CFA, s’inscrit dans le cadre du programme de modernisation des marchés financé par l’Etat.

Avant le site du marché, El Hadj Malick Gaye s’était rendu sur les chantiers en cours à l’université Assane Seck de Ziguinchor. Il s’agit, entre autres, des projets de construction du Centre régionale des œuvres universitaires et sociales (CROUS), du centre médico-social, du mur de clôture, de la réhabilitation de l’amphithéâtre de 150 places et celui de 250 places, ainsi que des projets de réhabilitation et d’élargissement de la bibliothèque. A cela s’ajoutent les travaux de construction du bâtiment administratif du rectorat. Autant de projets pourvoyeurs d’emplois pour les jeunes.