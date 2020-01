La ville de Kolda est devenue, en l’espace de deux jours, propre. Ce pari gagné est le fruit d’un engagement collectif des populations, des élus locaux, des responsables politiques, des notables et des jeunes. Tous veulent que l’opération baptisée ‘’Kolda propre’’ se pérennise.

Reportage

Munis de râteaux, de pelles, de brouettes, de coupe-coupe et autres outils, jeunes, femmes, responsables politiques, notables et élus locaux de la commune de Kolda se sont attaqués à l’insalubrité dans les rues, les coins et les recoins, pour débarrasser la ville des détritus, des ordures ménagères et des décharges sauvages, des hautes herbes et des arbustes sauvages. Résultat : Kolda est devenue un modèle de propreté et de protection de l’environnement.

L’air est de nouveau respirable, pas un papier ne traine, pas un mégot de cigarette, ni de sachets en plastique encore moins de canettes, mauvaises herbes… Le joli tableau que présente la capitale du Fouladou, c’est à ses habitants qu’elle le doit. Au quartier Doumassou, Moussa Camara et ses camarades ne rechignent pas à la tâche. ‘’Cette opération Kolda ville propre, dit-il, permet d’inculquer des changements dans le mode de vie des jeunes. Car le Cleaning Day n’est pas une mauvaise idée, mais la vraie révolution n’est pas dans le balai. Le Cleaning Day est un changement de mentalité qui va faire naitre une nouvelle logique. Celle de ne plus salir, de ne plus occuper anarchiquement l’espace public, de ne plus polluer, pour ne pas s’employer à nettoyer tout le temps. C’est pourquoi, en tant que jeunes, nous invitons nos camarades à rendre leurs quartiers propres’’.

Faroumara Diao, domiciliée à Ndiobène, de renchérir : ‘’De tels évènements rappellent à quel point nos comportements détruisent notre environnement. Cette opération permet d’inculquer des changements dans le mode de vie des jeunes. Le nettoyage de nos rues nous offre également la possibilité de devenir de meilleurs citoyens. Car la propreté fait partie intégrante de notre foi. Sacrifier quelques heures peut faire une énorme différence.’’

En dehors de l’entrain des Koldois à participer aux opérations, Daouda Sidibé, 1er adjoint au maire de Kolda, s’est montré enthousiaste : ‘’La commune de Kolda va remporter le prix de la propreté. Parce que le président de la République Macky Sall a dit qu’il y aura un prix. C’est pourquoi toutes les forces vives ont été appelées à participer à ces opérations de nettoyage des rues. Et vous-même vous avez constaté qu’il y a toutes les couches sociales : les jeunes, les femmes, les notables, les agents de nettoiement, les élus locaux ont uni leurs efforts pour faire de Kolda une ville propre. Nous sommes satisfaits de l’implication de tout le monde.’’

Les autorités municipales veulent instituer ces journées de nettoiement, chaque début de mois.

‘’Ces opérations de propreté ne doivent pas être un feu de paille’’

Abdoulaye Cissé, membre de la société civile de Kolda et conseiller départemental de Kolda, se projette aussi dans le futur et ne voudrait pas que ces opérations soient ‘’un feu paille’’. ‘’Elles doivent être pérennisées, afin de vaincre la saleté dans la ville. Sinon, toutes les actions de propreté menées n’auront pas de sens et Kolda sera toujours transformée en dépotoir d’ordures. Car l’indiscipline notoire constatée dans les rues, avec des ordures jetées par-ci, par-là, offre aux visiteurs une image sale de notre ville’’.

Le sieur Cissé invite aussi le chef de l’Etat à appuyer les mairies en matériel. Pour lui, demander aux populations d’aller ramasser les ordures est facile, mais il est bon de les accompagner, en leur fournissant du matériel nécessaire pouvant leur faciliter le travail.

Lui aussi demande un changement de mentalité des Sénégalais qui sont enfermés dans la culture du ‘’prêt à jeter dans les rues’’. ‘’C’est une image qu’il faut changer, parce que l’assainissement urbain doit être l’affaire de tout le monde. Et chaque Sénégalais doit également comprendre que la propreté n’est pas seulement l’affaire de l’Etat, ni du président Macky Sall, mais plutôt de tous. Si cela est ancré dans nos esprits, nous pourrons faire du Sénégal un pays émergent et propre, à l’image du Rwanda’’, conclut-il.

EMMANUEL BOUBA YANGA