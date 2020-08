Alors, lorsque le président Sall, à l’entame de son magistère, eut déclaré officiellement la guerre à la corruption était en son temps, un espoir et acte encourageant pour les Sénégalais. Surtout lorsqu’il eut appelé ensuite les citoyens à dénoncer et à combattre la corruption sous toutes ses formes, d’où qu’elle pourrait venir et quels qu’en seraient du reste ses auteurs.