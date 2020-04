Dans le cadre la lutte contre le coronavirus, la gendarmerie nationale compte mettre les petits plats dans les grands. C’est dans ce sens qu’elle a mobilisé une équipe forte de 7 000 personnes, la disponibilité de 18 postes médicaux, 15 camions et 12 ambulances pour les évacuations sanitaires.

L’état d’urgence et le couvre-feu sont de rigueur depuis plus d’une semaine. Dans le cadre de la mise en application de ces décisions, la gendarmerie nationale avait décidé, dès les premières minutes qui ont suivi l’annonce de cette mesure présidentielle, de sortir les gros moyens pour appuyer l’Etat à vaincre la Covid-19. D’autant que les forces de défense et de sécurité, à travers le système de santé, ont un rôle déterminant à jouer dans la gestion d’une crise sanitaire suivant une approche intersectorielle.

C’est dans ce sens, selon nos informations, que le Haut-Commandement de la gendarmerie a décidé de mobiliser 7 000 agents pour faire face à cette menace. En plus d’un important lot de matériel fort de 15 camions du Centre technique de la gendarmerie nationale (CTGN), de 12 ambulances, de camionnettes et de bus pour accompagner les efforts humains prêts à relever le défi, en cas de besoin.

En termes de soutien médical, poursuivent nos sources, la grande maréchaussée est prête à renforcer les autres centres hospitaliers du pays en cas de besoin, avec un hôpital niché à la caserne Samba Diéry Diallo de Colobane et ses autres centres qui se trouvent à la ville sainte de Touba, à la Légion de la gendarmerie d’intervention de Mbao (en banlieue dakaroise), à Fatick ainsi que 18 postes médicaux à travers le territoire national. Il y a aussi le personnel médical qualifié dont regorge le corps dirigé par le général Jean-Baptiste Tine, Haut-Commandant de la gendarmerie nationale et Directeur de la justice militaire. À quoi s’ajoute une équipe multidisciplinaire composée de médecins, de paramédicaux, de biologistes, de vétérinaires et autres spécialistes de la santé, un centre d’exploitation biomédicale, un laboratoire mixte d’analyse biomédicale, entre autres.

Selon toujours nos interlocuteurs, en plus du maillage du territoire national en légions, compagnies de gendarmerie et brigades territoriales, la gendarmerie dispose en son sein d’un potentiel opérationnel capable de renforcer ces unités dans l’exécution de leurs missions, surtout en cas d’urgence ou de catastrophe.

Aussi, au niveau des frontières terrestres, portuaires et aéroportuaires, les hommes en bleu y sont en quantité et qualité pour veiller au grain et au strict respect de la décision de la plus haute autorité de ne voir personne entrer dans le pays en passant par ces points d’entrée.

CHEIKH THIAM