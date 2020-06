L’augmentation du nombre de cas de coronavirus au Sénégal, en plus de l’arrivée de l’hivernage, inquiète And Gueusseum. Hier, le syndicat a dénoncé la manière dont est gérée la maladie avant d’interpeller le ministère de la Santé et de l’Action sociale.

L’Alliance des syndicats autonomes de la santé (Asas) And Gueusseum, n’est pas du tout contente de la gestion de la pandémie du coronavirus. En conférence de presse hier, les syndicalistes ont déploré les retards dans la régulation des cas positifs, surtout ceux graves pour leur admission dans les centres de traitement et hôtels. Ils ont également fustigé l’insuffisance du suivi médical des cas asymptomatiques internés dans les hôtels. Avant d’évoquer le manque de formation du personnel socio-sanitaire dans le traitement en milieu communautaire des cas positifs non régulés.

Aussi, souligne le président d’And Gueusseum, Mballo Dia Thiam, les populations ont fini de banaliser les mesures barrières, en défiant l’autorité. Elles vont même, regrette-t-il, jusqu’à agresser verbalement le personnel socio-sanitaire qui, laissé à lui-même, paye le lourd tribut, vu le nombre d’agents infectés par la Covid-19. En plus de cela, constatent les syndicalistes, chaque jour, de manière exponentielle, le nombre de cas augmente avec une moyenne journalière d’environ 100 cas.

‘’Depuis l’assouplissement des mesures prononcé par le chef de l’Etat le 11 mai 2020, le relâchement des populations a fait exploser les décès qui sont passés de 19 à 89. Cela ne nous surprend guère. On avait averti du danger que constitue l'éclatement viral de la Covid-19 aux conséquences fatales et incommensurables’’, soutient Mballo Dia Thiam.

Les syndicalistes interpellent le ministère de la Santé et de l’Action sociale (MSAS) sur les éventuels problèmes que poserait le début de l’hivernage. Cette période, a dit Mballo Dia Thiam, est synonyme d’augmentation des maladies fébriles. D’autant que, fait-il savoir, le paludisme, la grippe saisonnière, la tuberculose, entre autres, ont la fièvre comme dénominateur commun, avec la Covid-19. Selon lui, face au risque d’endémicité de la Covid-19, surtout en cette période hivernale, la seule alternative, à défaut du dépistage de masse, reste la décentralisation du test de dépistage. Ceci, par la mise à niveau des laboratoires régionaux et la mise en place d’unités mobiles basées au niveau district. En outre, And Gueusseum préconise la révision des ordinogrammes de prise en charge des maladies en vue d’intégrer la Covid-19. ‘’Nous avons constaté le défaut de mise à niveau des prestataires et l’inexistence de politiques, normes et protocoles de prise en charge des cas positifs au niveau communautaire. Cet état de fait accentue la baisse de la fréquentation des structures sanitaires par la psychose d’être dépisté positif à la Covid-19, source de stigmatisation. Cette situation pourrait exposer notre pays à des lendemains apocalyptiques avec une résurgence probable des maladies cibles du PEV (rougeole, fièvre jaune, poliomyélite, méningite, tuberculose)’’, prévient le président de l’Asas.

De l’avis des syndicalistes, la baisse de la fréquentation des structures sanitaires entraine une chute drastique des ressources corrélée à une baisse du pouvoir d’achat des agents de santé communautaires (ASC). ‘’La mauvaise répartition des recettes générées par les postes et centres de santé impose la révision de la clé de répartition des recettes. Il est temps que l’agence de la Couverture maladie universelle commence le remboursement des créances dues aux structures sanitaires’’, réclament-ils.

Par ailleurs, And Gueusseum salue la décision du MSAS d’étendre la prime Covid-19 aux agents de santé exerçant dans les collectivités territoriales du Sénégal. Cependant, il rappelle l’urgence de l’extension de cette mesure aux agents de santé communautaires, toutes catégories confondues. Dans la même veine, les contractuels du fonds Gavi, les médecins et infirmiers des centres de traitement (CTE) tardent à percevoir leurs motivations. En outre, avec l’évolution de la pandémie et la prolifération des cas communautaires, l’Asas And Gueusseum exige plus de protection et plus d’équipements de détection et de prise en charge des cas Covid-19.

VIVIANE DIATTA