1 330 830 785 F CFA, c’est l’ensemble des contributions financières reçues par le ministère de la Santé et de l’Action sociale dans la lutte contre la pandémie du coronavirus. Le Sénégal a eu 14 nouveaux cas. À ce jour, 119 cas sont déclarés positifs dont 11 guéris et 108 encore sous traitement.

Depuis l’apparition de cas de coronavirus, le 2 mars au Sénégal, les Sénégalais se mobilisent pour manifester leur soutien au ministère de la Santé et de l’Action sociale (MSAS). Hier, le ministre Abdoulaye Diouf Sarr a fait le point de cette aide apportée à l’Etat en général, dans la lutte contre cette pandémie.

Selon Abdoulaye Diouf, tous ont répondu à l’appel à la solidarité lancé par le président de la République pour vaincre la Covid-19. ‘’Mon département a reçu des dons de personnes physiques comme de personnes morales. Ces dons en nature et en espèce ont permis aux structures de santé en particulier de renforcer leurs moyens de riposte à la maladie de Covid-19. L’ensemble des contributions financières reçues par le ministère dans le compte intitulé don Covid-19, s’élève 1 330 830 785 F CFA’’, annonce Diouf Sarr. Avant d’ajouter que le montant total sera viré, dès lundi, dans le compte force Covid-19 domicilié au ministère des Finances et du Budget.

En conséquence, il demande à ceux et celles qui souhaitent faire un don en espèce de s’adresser, à compter de ce jour, au ministère des Finances. ‘’Je vous présenterai le détail des opérations déjà en ligne sur le site du ministère de la Santé et de l’Action sociale. Je voudrais remercier tous les donateurs pour cet élan de générosité et de solidarité. Je leur exprime la profonde gratitude du gouvernement du Sénégal et du peuple sénégalais tout entier. Le détail des contributions se trouve déjà en ligne dans le site du MSAS’’, précise le ministre.

14 nouveaux cas positifs

Ces contributions viennent à point, car, sur 144 tests réalisés aujourd’hui par l’Institut Pasteur de Dakar, 14 sont revenus positifs. Il s’agit, selon Abdoulaye Diouf Sarr, de 11 cas importés, de 2 cas contacts suivis et d’1 cas issu de la transmission communautaire. Deux patients hospitalisés à Touba ont été contrôlés négatifs, donc déclarés guéris. À ce jour, 119 cas sont déclarés positifs dont 11 guéris et 108 encore sous traitement. ‘’L’état de santé des patients hospitalisés à Dakar, à Touba et à Ziguinchor est stable’’, renseigne-t-il.

Le Sénégal a enregistré son premier cas positif de coronavirus, le lundi 2 mars. Un Français qui est arrivé au pays avec Air Sénégal, le mercredi 26 mars. Le vendredi 28 février 2020, la cellule d’alerte du ministère de la Santé et de l’Action sociale a été contactée par une structure médicale privée de la place, au sujet d’un patient de nationalité étrangère, reçu en consultation et présentant une fièvre à 39°C, un mal de gorge et des maux de tête. Ainsi, sur la base de ce tableau clinique répondant à la définition de cas, une équipe s’est immédiatement rendue sur les lieux pour pousser les investigations et effectuer des prélèvements. Il s’agit d’un patient marié et père de 2 enfants, qui vit au Sénégal avec sa famille depuis plus de deux ans. Il a séjourné en France, à Nîmes, et à la station de Ski en région d’Auvergne-Rhône-Alpes, dans la période du 13 au 25 février 2020. Aujourd’hui, il ne fait plus partie du lot des hospitalisés. Il est guéri et sorti de l’hôpital.

VIVIANE DIATTA