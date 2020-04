Dans le cadre de la lutte contre la covid19, le comité de gestion des épidémies a confié, le mardi dernier, la gestion locale de la crise aux gouverneurs de région. Ainsi, pour stopper la propagation de la pandémie à Dakar, le gouverneur Al Hassan Sall a décidé de corser les mesures de prévention.

Le gouverneur de la région de Dakar renforce les mesures de prévention prises, dans le cadre de la lutte contre la propagation de la Covid-19 dans la capitale. A travers un communiqué, l’autorité administrative locale informe les populations des nouvelles restrictions. Ainsi, en plus de l’interdiction des rassemblements ou manifestations publiques, les marchés et autres lieux de commerce seront désormais régis par un nouveau règlement. La présence des forces de défense et de sécurité sera également renforcée dans la capitale et ses contrées. ‘’Les mesures ci-après sont retenues dans le cadre de la lutte contre la propagation de la covid-19 dans la région de Dakar. Il s’agit, entre autres, d’une réorganisation des marchés en vue de la fermeture de commerces non essentiels et de marchés flottants à la diligence des préfets des départements en relation avec les maires et autres acteurs. Du renforcement de la présence des forces de défense et sécurité (gendarmerie, police, armée) dans les lieux publics, notamment sur les plages et autres lieux de détente, en vue d’une application rigoureuse des mesures d’interdiction de rassemblement’’, indique-t-il.

Outre les lieux publics, les transports aussi seront davantage contrôlés pour faire respecter les recommandations édictées par les autorités. A cet effet, ‘’le contrôle des véhicules de transport en commun sera renforcé en vue du respect des mesures de réaménagement édités par le ministre en charge des transports’’, précise le gouverneur. En effet, avec l’application de ces mesures, les passagers des véhicules de transport en commun sont désormais obligés de porter des masques et de respecter les distances d’au moins d’un mètre entre eux comme cela a été indiqué par le ministre.

A noter que ces différentes mesures ont été prises pour barrer la route à la propagation de la covid-19 dans la région de Dakar qui constitue l’épicentre de la pandémie au Sénégal et continue d’enregistrer, chaque jour, de nouveaux cas. Ainsi, le gouverneur Al Hassa Sall en appelle à la compréhension et à la collaboration de tous les acteurs pour un respect strict des mesures prises par les autorités en vue de remporter la bataille contre le coronavirus dans la capitale.

ABBA BA