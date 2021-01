Pour endiguer la propagation de la Covid-19 dans le milieu juridictionnel, le ministre de la Justice a pris de nouvelles mesures allant de la délocalisation des audiences à la réorganisation des conditions de déferrement.

Face à l’augmentation considérable des cas de contamination liés à la Covid-19 dans le pays, le ministre de la Justice, Maitre Malik Sall, a pris de nouvelles dispositions pour contrecarrer la propagation du virus dans les milieux carcérales et dans les juridictions.

Dans un communiqué reçu à ‘’EnQuête’’ hier, le ministre a évoqué la délocalisation des audiences. Il s’agit de celles du tribunal de commerce hors classe de Dakar et des audiences correctionnelles du tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye au palais de Justice de Dakar. Et cela, suivant des modalités à définir, précise le ministre.

Il rappelle ainsi aux chefs de parquet la nécessité de réorganiser les conditions de déferrement ‘’afin d’éviter l’encombrement des salles de sûreté’’. Outre cela, le ministre rappelle que dans le cadre des procédures de flagrants délits, la délivrance des mandats de dépôt doit se faire de façon minutieuse, afin de ‘’maintenir la population carcérale dans les proportions raisonnables’’.

Concernant la décision du placement sous mandat, le ministre précise qu’elle ne doit être prise que si ‘’les circonstances de l’espèce en révèlent la nécessité’’.

En plus de ces dispositions prises pour protéger les juridictions, il invite les présidents de cour d’appel et procureurs généraux à la mise place de dispositifs pour freiner la circulation du virus en cette période. Ces dispositions édictées par Me Malick Sall sont, entre autres, la restriction des entrées dans les locaux des cours et tribunaux.

Ainsi, insiste-t-il, l’accès sera autorisé uniquement aux personnes dont la présence dans ces lieux est justifiée. De plus, il a évoqué la limitation du nombre de personnes dans les salles d’audience où, précise-t-il, ne devraient être admis que les justiciables concernés par les ‘’affaires enrôlées’’, tout en veillant au respect de la distanciation physique. Il a été également cité, parmi les mesures à respecter, pour ne pas introduire le virus dans ces lieux de juridiction, le lavage des mains, le port du masque.

IBRAHIMA MINTHE (STAGIAIRE)