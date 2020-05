La préfecture de Dakar a reçu, hier, un don de produits préventifs de la Covid-19 (5 000 morceaux de savon et 4 000 masques) offerts conjointement par les entreprises Eiffage et Cotoa.

Les sociétés Eiffage et Cotoa continuent leur implication dans la lutte contre la propagation du coronavirus. C’est dans cette perspective qu’elles ont octroyé 5 000 morceaux de savon de 125 g et 4 000 masques au Comité départemental de la lutte contre la Covid-19 de Dakar. La cérémonie de remise a eu lieu hier à la préfecture de Dakar.

Le directeur général d’Eiffage/Sénégal explique que leur structure a initié cet appui pour répondre à l’appel à l’effort de guerre du président de la République, en cette période difficile marquée par l’avancée figurante de la pandémie. ‘’Nous sommes très sensibles à la situation actuelle, parce que nous vivons ensemble avec les Sénégalais. La lutte contre cette maladie contagieuse passe d’abord par la prévention. C’est ce qui explique notre contribution en nature en faveur de l’autorité administrative du département de Dakar. Elle va distribuer les masques et les savons aux personnes nécessiteuses. Cela nous permet de prévenir d’éventuelles souffrances pour qu’ensemble nous puissions chasser ce virus hors du territoire sénégalais’’, a-t-il indiqué.

D’après lui, la pandémie Covid-19 nécessite l’implication de toutes les bonnes volontés. Il a, à cet effet, invité les entreprises sénégalaises et étrangères à se mobiliser. ‘’La survie de tout le monde dépend de la fin de la pandémie. Nous devons travailler ensemble pour relancer le pays que nous partageons’’, ajoute-t-il.

Le préfet du département de Dakar, Alioune Badara Samb, de renchérir que cet appui est venu au moment opportun, c’est-à-dire la période pendant laquelle la localité de Dakar constitue l’épicentre de la pandémie Covid-19, avec plus de 80 % des cas enregistrés. ‘’Nous sommes engagés, sur instruction du ministre de l’Intérieur et du ministre de la Santé, pour stopper la propagation de cette maladie et stopper la chaine de la contamination. L’acquisition de ces masques et savons nous permet d’aider les citoyens à respecter les règles de prévention préconisées par les spécialistes, à savoir le lavage des mains, le port du masque et la distanciation sociale. Nous pourrons, dans un court terme, nous rendre compte des avancées et des acquis, dans le cadre de la lutte contre le coronavirus’’, déclare l’administrateur civil.