Dans le cadre de la lutte contre la propagation de la Covid-19, la République fédérale d’Allemagne a offert, hier, un important lot de matériel à la gendarmerie nationale.

Le Groupe des conseillers techniques des forces armées fédérales allemandes, dans le cadre de la coopération allemande, soutient, une fois encore, la grande maréchaussée, après un appui et un renforcement de capacités cynotechniques ainsi que la réalisation d’un centre d’instruction cynotechnique de la gendarmerie nationale. Ils leur ont offert un important lot de matériel pour la lutte contre la Covid-19 et un équipement d’une valeur de 34 millions F CFA. Selon le haut-commandant de la Gendarmerie nationale et directeur de la Justice militaire qui prenait part, hier, à la cérémonie de remise dudit don, le matériel est composé de tentes de grandes capacités, de lits de camp, d’unités de lavage, de thermo-flashs, de produits désinfectants et d’autres équipements individuels.

Pour le général de division Jean-Baptiste Tine, ce matériel leur sera d’une grande utilité, puisqu’ils font partie des personnes les plus exposées. Ce qui leur permettra d’assurer convenablement les tâches de contrôle pour faire appliquer les mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence. ‘’Ce matériel contribuera à améliorer les conditions des personnels de la gendarmerie appelés à vivre en campagne, dans les zones les plus reculées, pour y effectuer des missions de contrôle et de surveillance. Je vous donne l’assurance de faire le meilleur usage possible de ces équipements et produits, afin que le but poursuivi soit atteint’’, a dit le général Tine.

De son côté, l’ambassadeur de la République d’Allemagne à Dakar a soutenu que face à cette crise mondiale, une synergie des forces est de mise. Stefan Roken précise que leur soutien est le fruit de la coopération entre le Sénégal et l’Allemagne. Il annonce aussi un projet important que son gouvernement compte proposer à la gendarmerie nationale et informe que d’autres dons suivront dans cette optique.

Par ailleurs, interrogé sur le bilan à mi-chemin du couvre-feu, le haut-commandant de la Gendarmerie nationale et directeur de la Justice militaire a confié qu’il est trop tôt pour se prononcer sur la question. Il affirme quand même que tous les moyens ont été mis à leur disposition pour faire respecter cette décision du chef de l’Etat, à travers d’importants dispositifs humain, logistique et financier.

CHEIKH THIAM