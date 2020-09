Pour mieux lutter contre la pandémie, l’UE a offert, hier, aux forces de défense et de sécurité, un important lot de matériel.

Dans le cadre du programme de coopération pour la sécurité intérieure entre le Sénégal et l’UE (Sensec-UE), les forces de défense et de sécurité (FDS) ont reçu, hier, un important matériel composé de véhicules, de drones, de vidéosurveillances, entre autres. La cheffe de la Délégation de l'Union européenne au Sénégal informe que la sécurité étant un élément crucial dans cette nouvelle phase de la lutte contre la Covid-19, leur appui aux FDS devient donc un point d’ancrage essentiel.

Irène Mingasson déclare que les FDS ont joué un rôle fondamental, toujours dans le respect des droits de la personne, durant la crise en cours. Leur action, poursuit-elle, a contribué, d’une part, à la lutte contre la propagation du virus, en s’attachant à faire respecter les mesures préventives édictées par les autorités et adaptées à l’évolution de l’épidémie. Et, d’autre part, à assurer la sécurité dans les espaces publics.

‘’L’enjeu sanitaire rejoint ici l’enjeu sécuritaire. Ce don vise aujourd’hui à contribuer à améliorer la sécurité des forces de l’ordre, pour qu’elles-mêmes puissent gérer les mesures qui conduisent à la diminution des taux de contamination. Au-delà du matériel sanitaire et des véhicules octroyés, je tiens également à faire mention de la mise en place d’une plateforme de formation à distance et d’un dispositif de formation des formateurs au niveau national. Nous espérons ainsi soutenir les forces de l’ordre, y compris dans les endroits les plus reculés du pays où elles sont postées, dans leur action visant à encourager le respect des gestes barrières’’, a expliqué l’ambassadrice.

Pour le ministre de l’Intérieur, le rôle central des FDS dans la lutte contre la propagation du virus, à côté du personnel médical, de la presse, des partenaires et de toutes les composantes de la nation, participe directement ou indirectement à la lutte contre ce fléau.

Selon Aly Ngouille Ndiaye, le matériel et les produits qui sont remis à la police nationale, à la douane, à la gendarmerie nationale et à l’Agence de sécurité de proximité (ASP), viennent renforcer les ‘’énormes’’ efforts déjà consentis par l’Etat du Sénégal, dans le cadre de la lutte contre cette pandémie. ‘’Le programme Sensec-UE couvre un large spectre d’action. Il reste caractérisé par son dynamisme, mais également son adaptabilité, d’où la rapide réponse fournie par une réallocation de ses ressources financières, qui a permis l’acquisition de véhicules et du matériel, objet de la cérémonie de remise qui nous réunit ici aujourd’hui. L’approche partenariale constitue et demeure la réponse la plus appropriée face aux nouvelles menaces sécuritaires caractérisées par leur complexité et leur imbrication’’, s’est réjoui M. Ndiaye.

Il a promis que les FDS et l’ASP feront un bon usage du matériel et des produits qu’ils vont recevoir, dans leur intérêt et dans l’intérêt des personnes avec lesquelles elles sont appelées à interagir quotidiennement.

