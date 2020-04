La propagation de la Covid-19 dans l’agglomération de Touba-Mbacké a poussé les autorités sanitaires, religieuses et administratives à prendre la décision de fermer les marchés de cette zone, pendant un certain temps. Les vendeurs de denrées alimentaires vont rouvrir leurs échoppes trois jours après.

‘’Je vous fais part du ‘ndiguel’ provenant de notre guide spirituel et des autres chefs religieux : s’il plait au bon Dieu, jeudi prochain, tous les marchés de Touba et de Mbacké seront fermés. Cette décision a été prise pour lutter contre la pandémie. C’est pour notre bien que nous le faisons. Nous demandons à tous de se conformer à cette décision. Si nous sommes malades, nous allons voir les médecins. Par conséquent, s’ils édictent des mesures préventives pour lutter contre la Covid-19, nous devons nous y conformer et avoir foi à ce que ces praticiens nous disent’’.

Ainsi s’est exprimé, hier, Seyni Dieng, le délégué du marché Ocass de Touba, qui était l’invité de la radio communautaire Ucab FM.

Les marchés seront fermés pendant trois jours ; le temps de permettre aux agents du service national de l’hygiène de procéder à la désinfection et à la désinsectisation des marchés. Après ces trois jours qui commencent à partir de ce jeudi, les commerçants et autres vendeurs de produits et denrées alimentaires pourront reprendre leurs activités. Une semaine après, ce sera au tour des autres marchés.

Toutefois, cette mesure est assujettie à l’évolution de la pandémie dans la cité religieuse. Si elle recule, les activités vont reprendre dans leur intégralité. Mais, au cas contraire, les marchés resteront fermés.

D’ailleurs, dans la cité religieuse, l’inquiétude gagne les habitants. Certains, qui n’étaient pas du tout convaincus de l’existence de cette pathologie, commencent à déchanter et à prier pour qu’elle soit éradiquée le plus tôt possible. Il est noté que les cas positifs à la Covid-19 se multiplient. Faisant le point de l’évolution de cette pandémie, le médecin-chef de la région médicale a confié : ‘’Cinq nouveaux cas de coronavirus ont été recensés à Touba. Ils sont actuellement suivis au niveau du centre de traitement de Darou Marnane.’’ Ces nouveaux cas sont des contacts des cas communautaires.

L’autre pari que les autorités doivent gagner, est la circulation des véhicules entre Touba, Diourbel et les villes de l’intérieur du pays. Malgré les arrêtés pris par les autorités administratives, la circulation continue de plus belle avec un risque réel de propagation.

Boucar Aliou Diallo