Le khalife général des tidianes recommande des prières et de l'aumône, pour venir à bout de la Covid-19. Serigne Babacar Sy Mansour est d'avis que seul un retour vers Dieu peut sauver le Sénégal de cette calamité.

Une malédiction divine qui s’est abattue sur le monde. C’est la conviction du khalife général des tidianes à propos de la pandémie de Covid-19 qui sévit depuis maintenant un an dans le monde. Pour venir à bout de cette calamité, le chef religieux préconise plusieurs choses. La première est la dévotion.

Hier, Serigne Babacar Sy Mansour a fait une déclaration publique pour inviter à un retour vers les recommandations divines. Le guide religieux invite, ainsi, les Sénégalais à recourir à la prière, au repentir et à la ‘’zakat’’ ou aumône.

Il recommande à tous les chefs de famille et, chacun selon ses moyens, de donner en aumône : ''1 kg de riz, 1 kg de sucre, 1 litre d'huile.'' Les compatriotes musulmans sont, en sus, invités à formuler des prières, après chaque ablution. Il s'agira de faire ''2 rakkas et, au salut final, nourrir l'intention sincère d'un repentir. De réciter 111 Astaghfiroulah, 111 Salatoul Alal Nabi, 111 Ya kaafi, 903 Ya Latifou, 65 Hasbounalahou wa nihmal wakilou''. Il est également recommandé de réciter ''1 sourate Al Ikhlass, 1 sourate Al falaq, 1 sourate An Nassi et Salatoul Alal Nabi''.

Après avoir accompli ces recommandations, le musulman devra, invite le khalife, attendre environ une heure avant de boire de l'eau ou, à défaut, de prendre une seule gorgée. Il lui est également exigé de s'asseoir un bon moment, en continuant de nourrir l'intention sincère d'un repentir. L'idéal serait d'ailleurs, précise-t-il, de s'éloigner de toute distraction, à savoir la télévision, la radio ou le téléphone, en récitant cette prière qui est à formuler périodiquement.

Le khalife général des tidianes n'oublie pas d'inviter les Sénégalais au respect rigoureux de toutes les recommandations des services sanitaires. Il a toujours pris au sérieux les ravages de la pandémie. Dans ce sens, il a régulièrement demandé aux autorités étatiques de dire la vérité aux Sénégalais sur la question. Parmi les décisions phares prises, il y a eu l’annulation, cette année, du Gamou annuel de Tivaouane. Egalement, depuis le début de la pandémie, Serigne Babacar Sy Mansour a fermé toutes les mosquées et ‘’daaras’’ qui relèvent de son autorité, malgré les dernières mesures d'assouplissement du 11 mai 2020.

Le guide religieux souligne, à ce propos, que la cause de toutes les précédentes restrictions est toujours présente et gagne davantage de terrain. Il s'agit de la multiplication des cas contacts et communautaires dans toutes les communes du pays et de la hausse du nombre de décès liés à la maladie.

A l'époque, le khalife avait invité les fidèles à prier et à faire les incantations chez eux pour protéger les familles et veiller au respect strict des mesures de prévention et des gestes barrières. Un appel qu’il réitère au cœur de cette deuxième vague de contamination de la Covid-19.

Cette prise de parole succède aux récentes instructions données par le khalife général des mourides, par le truchement de son représentant à Dakar, Mbackiou Faye, du respect strict des mesures barrières, particulièrement dans l'enceinte de la mosquée Massalikoul Jinane de Dakar.

HABIBATOU TRAORE