Les leaders politiques, en particulier ceux de l’opposition, se sont succédé, hier, au palais, pour répondre à l’appel du chef de l’État qui veut mobiliser toutes les forces vives de la nation dans la lutte contre le coronavirus. Ils ont, pour l’ensemble, décidé de soutenir le président Macky Sall et de voter en faveur du projet de loi d’habilitation qui sera prochainement soumis aux députés.

Le combat contre le coronavirus a réuni toute la classe politique. Hier, le chef de l’État a reçu plusieurs leaders de l’opposition dont celle parlementaire au palais de la République. Ainsi, un seul sujet a été au menu de la discussion : le plan de riposte contre la Covid-19. Le président du parti Rewmi a été le premier reçu par Macky Sall, aux environs de 11 h. Vêtue d’une tenue traditionnelle blanche, un large sourire barrant son visage, Idrissa Seck a rassuré, au sortir du tête-à-tête, que son parti est prêt à se mobiliser auprès du chef de l’État pour faire face à la pandémie.

Mieux, l’ancien maire de Thiès renseigne que le Rewmi étendra son action jusqu’à l’Assemblée nationale où le président de la République compte saisir les parlementaires d’un projet de loi l’habilitant à prendre, pour trois mois, des mesures relevant du domaine de la loi, afin de faire face aux impératifs d’ordre budgétaire, économique, social et sanitaire. ‘’Nous appelons tout le monde à voter la loi d’habilitation qui permettra au président de la République d’avoir tous les outils nécessaires pour mettre en œuvre le plan Force-Covid-19’’, fait savoir Idrissa Seck.

‘’Il ne s’agit pas de trop débattre’’

A l’en croire, il est préférable de prévenir plutôt que d’attendre d’être obligé de guérir et de le faire avec difficulté, car, rappelle l’ancien Premier ministre, le cas de l’Italie prouve à suffisance que les systèmes de santé, même des pays développés, peuvent être rapidement débordés par une affluence très forte de cas.

‘’Il ne s’agit pas de trop débattre, de trop banaliser, mais plutôt de se mobiliser pour combattre le virus. Il y a un proverbe qui dit : ‘L’eau qui est destiné à éteindre le feu n’a pas besoin d’être filtré.’ Il s’agit d’une mobilisation générale contre la maladie. C’est dans ce cadre que s’inscrit l’appel du président Macky Sall auquel nous avons souscrit’’, explique Idrissa Seck.

Après lui, Malick Gackou, Président du Grand parti, a aussi exprimé sa détermination à accompagner le leader de l’Alliance pour la République dans son combat contre la Covid-19, en votant la loi à l’Assemblée nationale. Il compte, à ce propos, convoquer une réunion avec les responsables de son parti dont les trois députés, afin de faire voter la loi. Aux yeux du leader du Grand parti, il faut taire toutes les positions partisanes pour remporter ce combat national.

Le leader de la coalition Taxawu Senegaal estime, pour sa part, que pour plus d’efficacité dans la lutte contre cette maladie, Il faut plus d’unité, de solidarité, de responsabilité dans les attitudes de tous les Sénégalais. ‘’C’est l’individu qui est touché et c’est toute la machine économique et financière qui est presque à terre. L’une des leçons de cette pandémie, c’est qu’on sera obligé d’aller vers une remise en cause de nos modèles de développement et de nos modèles économiques pour ce pays. Il s’agit d’être solidaires, unis. C’est tous ensemble que nous pourrons venir à bout du coronavirus’’, fait savoir Khalifa Sall.

Le chef du Parti de l’unité et du rassemblement (Pur) indique que le président de la République a donné le ton dans ce combat. Issa Sall pense, par conséquent, qu’il revient aux citoyens de suivre ses consignes. ‘’Il faudrait que les gens restent chez eux le maximum possible. Ceux qui ne peuvent pas le faire doivent prendre leurs distances, car des mesures s’imposent’’, dit-il.

‘’S’oublier au profit du peuple’’

Le président de Bokk Gis-Gis fait également partie du lot des parlementaires qui vont voter le projet permettant au président Macky Sall de prendre des décisions dans cette lutte contre l’ennemi commun. Pour Pape Diop, le Sénégal est en face d’un péril sanitaire qui n’épargne personne. ‘’Nous devons nous oublier au profit du peuple et aller en guerre derrière notre général’’, souligne le parlementaire.

Le leader de Bess du Niaak, après son entretien avec le chef de l’Etat, a appelé les politiques à revenir à leur rôle premier. Mansour Sy Djamil rappelle qu’ils ont pour mission de gérer la cité. ‘’L’objectif qui transcende l’ensemble des objectifs, c’est l’union nationale, non pas pour gagner des élections, mais pour sauver des vies humaines. Au-delà de cette guerre pour vaincre ce virus, il nous faut constituer une unité nationale’’, fait savoir le parlementaire. Pour lui, cette unité doit perdurer après le virus, pour régler les problèmes de développement.

Pour sa part, le responsable de l’Alliance nationale pour la démocratie/And Saxal Liguey souligne que toutes les frontières sont présentement fermées et les Sénégalais se retrouvent seuls pour faire face au coronavirus. Pour Aïda Mbodj, tous les acteurs doivent se mettre debout derrière le président Macky Sall qui, dit-elle, a mené une démarche inclusive qui met tout le monde à l’aise. L’ancienne ministre de la Femme renseigne qu’elle a entrepris des actions en ce sens pour sensibiliser ses pairs. ‘’La prévention se fait au niveau des femmes qui ont l’habitude de nettoyer. Il ne suffit pas d’avoir la volonté, mais il faut savoir comment procéder. L’objectif est de permettre aux femmes de savoir où mettre l’accent et comment gérer les enfants, pendant cette période de crise’’, fait savoir Aïda Mbodj.

La parlementaire regrette, toutefois, le comportement de certains Sénégalais qui, dit-elle, n’avaient pas besoin d’être rappelés à l’ordre, avec l’état d’urgence.

Pour le leader du mouvement Tekki, l’heure est grave. Mamadou Lamine Diallo appelle ainsi à un courage patriotique et un sens de la grandeur pour la nation sénégalaise. Pour lui, cette rencontre d’échange avec le chef de l’Etat est tout à fait normale. ‘’Nous sommes engagés pour cela et nous allons l’appuyer. J’ai attiré l’attention du président de la République sur la situation des enfants de la rue, des talibés et des travailleurs du secteur de l’informel’’, souligne le député. Qui pense qu’il revient aux hommes politiques d’expliquer la gravité de la situation aux Sénégalais.

Le député du Front pour le socialisme et la démocratie/Benno Jubël (FSD/BJ) a, après son audience avec le président de la République, prié et exprimé son soutien à son collègue Moustapha Guirassy testé positif au coronavirus. Cheikh Bamba Dièye estime, en outre, que le Sénégal doit gérer cette crise avec beaucoup de rigueur et de solidarité. Pour le parlementaire, ‘’les mesures de restriction ne sont pas contre les Sénégalais, mais plutôt pour les faire vivre et faire vivre nos enfants. Nous sommes dans des situations qui obligent à restreindre nos libertés ; nous devons nous faire violence’’, souligne-t-il. Pour Cheikh Bamba Dièye, la lutte contre la pandémie nécessite énormément de sacrifices et d’argent.

Le Parti démocratique sénégalais (PDS) était représenté au palais par son porte-parole Tafsir Thioye et le président du groupe parlementaire Liberté et démocratie Cheikh Mbacké Barra Dolly. Les libéraux ont témoigné au chef de l’Etat le soutien positif du PDS dans tout ce qui est en train d’être fait. M. Thioye pense ainsi qu’il faut travailler à renforcer l’information et les tests systématiques, pour empêcher la propagation du virus. ‘’Le PDS soutient les mesures du président de la République et les députés vont soutenir cette loi à l’Assemblée pour étendre les pouvoirs de l’Exécutif’’, rassure Tafsir Thioye.

Outre l’opposition parlementaire, le Front national de résistance (FNR) était également au rendez-vous. Makhtar Sourang salue l’implication de l’opposition dans la gestion de cette crise à tous les niveaux. ‘’Nous sommes disposés à mener le combat ensemble, en mettant de côté nos appartenances politiques et idéologiques. Il faut que le Sénégal soit indivisible pour remporter le combat’’, relève Makhtar Sourang.

Le représentant de la coalition Benno Bokk Yaakaar n’a pas manqué de saluer l’esprit de dialogue et de concertation du Sénégal qui fait que, dit-il, le pays est considéré comme un exemple. Pour Landing Savané, la voie du dialogue est meilleure pour renforcer l’unité des Sénégalais et les encourager à faire face à la pandémie.

HABIBATOU TRAORE