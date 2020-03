Le chef de l’État, Macky Sall, a recommandé, hier, aux ministres de prendre des mesures idoines complémentaires aux 6 décisions majeures qu’il a prises ce week-end, pour contrer la propagation de la Covid-19. Il s’agit, entre autres, de la création d’une cellule nationale de crise et d’un Fonds de riposte et de solidarité contre les effets de la Covid-19 (Force Covid-19).

Le chef de l’État a réaffirmé, hier, lors du Conseil des ministres, son ‘’engagement ferme’’ ainsi que celui de son gouvernement à mener, ‘’sans répit, toutes les actions indispensables’’ à la protection des populations et à l’éradication totale de la Covid-19 dans le pays. Ainsi, Macky Sall a rappelé aux membres du gouvernement la nécessité de faire appliquer, ‘’sans délai’’, toutes les six décisions ‘’majeures’’ qu’il a déjà prises. Dans ce sens, il a indiqué que chaque ministre, dans son secteur, doit prendre les mesures ‘’idoines’’ complémentaires.

‘’Le chef de l’État a, par ailleurs, décidé de la création d’une cellule nationale de crise et d’un Fonds de riposte et de solidarité contre les effets de la Covid-19 (Force Covid-19). Il a remercié tous ceux qui ont apporté leur contribution et invité les ministres à contribuer, chacun, à hauteur d’un million de francs CFA’’, renseigne le communiqué du Conseil des ministres. Il a, par ailleurs, demandé au gouvernement de ‘’mieux impliquer’’ le Service national d’hygiène ainsi que le Service civique national et de mettre en place des stocks durables de sécurité.

Le président de la République a aussi insisté sur la nécessité de ‘’poursuivre et d’intensifier’’ les actions de sensibilisation et d’information des populations. Ceci en relation avec les maires et les organes de presse, pour une ‘’meilleure appropriation’’ des messages d’alerte, de vigilance et de prévention. ‘’Le chef de l’État a, ensuite, demandé au gouvernement de prendre des dispositions pour l’arrêt effectif des vols en provenance et à destination des pays où la maladie connaît une expansion nationale. Il a, à cet effet, invité le gouvernement à accorder une attention particulière au fonctionnement des transports en commun urbains et interurbains’’, lit-on dans le document.

Mettre en place un comité de croissance et de veille économique Covid-19

Lors de sa réunion hebdomadaire avec les ministres, Macky Sall a également exhorté le ministre du Commerce à veiller sur ‘’l’approvisionnement correct’’ du pays en denrées et produits de première nécessité, tout en ‘’dissuadant d’éventuelles hausses indues’’ des prix. D’après le communiqué, le président Sall a, en même temps, invité le ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération à mettre en place, en coordination avec celui des Finances et du Budget, ‘’un dispositif financier d’atténuation de l’impact de la crise’’. Mais également ‘’d’examiner les mesures de soutien appropriées’’ que pourront apporter les institutions communautaires. ‘’Il a demandé au ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération de mettre en place un comité de croissance et de veille économique Covid-19’’, souligne la note.

Dans cet élan, le chef de l’État a remercié les partenaires qui ont marqué leur accord pour soutenir l’État. Il s’agit de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international, de la Banque islamique de développement et de la Banque africaine de développement, entre autres.

Le président de la République, pour conclure sur ce sujet, a informé le Conseil qu’il présidera, deux fois par semaine, et chaque fois que de besoin, un Conseil national de sécurité sur toutes les dimensions et implications de la gestion de la pandémie de la Covid-19.

MARIAMA DIEME