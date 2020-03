La guerre contre le coronavirus est bien déclarée, dans la région de Matam, avec un plan de riposte déployé. Ce week-end, le garde des Sceaux, natif du village de Danthiady, dans la commune de Ogo, est venu le renforcer, en offrant des équipements, des produits désinfectants et des médicaments d’une valeur de 100 millions de F CFA. Ce geste de Me Malick Sall pour la communauté sera d’un grand apport pour les familles vivant dans les villages et hameaux.

Le gouverneur de région, qui avait lancé un appel à la solidarité à tous les fils du terroir pour la prévention de la Covid-19 a été entendu. La délégation conduite par Abdoulaye Sy a procédé à la remise symbolique des lots, dans les locaux de la gouvernance, devant le médecin-chef de région. La quantité des lots a fait de l’exécutif régional un homme comblé. ‘’Je me réjouis de ce geste du garde des Sceaux, Ministre de la Justice qui est natif du terroir. Comme vous le savez, nous sommes en guerre contre la Covid-19. Ces dons vont donc renforcer le plan de riposte que nous avons déjà mis en place. Un autre fils du terroir avait déjà fait des dons à l’hôpital régional de Matam’’.

Les foyers religieux font légion dans la région. Dans chaque localité, on trouve un marabout de renom avec une armée de talibés. Ces composantes de la société ne seront pas en reste, renseigne le mandataire du mécène, Abdoulaye Sy. ‘’Ces dons sont aussi destinés aux chefs religieux qui ont la charge de milliers d’enfants. On ira les trouver dans leurs villages et on leur remettra tout ce dont ils auront besoin pour se prémunir de la pandémie. Nous allons les sensibiliser aussi sur les mesures de prévention, notamment sur le lavage des mains’’.

Avec ces lots de désinfectants, la région semble assez outillée pour faire face à la menace de la Covid-19, d’autant que la députée du département de Kanel, Néné Marième Kane avait déjà donné le ton, avec une importante quantité de savon et gels antiseptiques remis au préfet départemental. Les autres autorités de la région vont sûrement contribuer, mais déjà la riposte est déjà en place. Il reste tout de même que les populations acceptent de se plier aux recommandations pour être définitivement à l’abri.

DJIBRIL BA (MATAM)