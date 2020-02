Les légions Centre et Est (Kaolack, Fatick et Kaffrine, Tambacounda et Kédougou) sont en proie aux cas d'agression, de vols à main armée, de menaces sécuritaires telles que le terrorisme et différents trafics. Le haut-commandant de la Gendarmerie nationale, le général de division Jean-Baptiste Tine, s’y est rendu pour doper ses hommes. Il annonce une section de recherches à Kaolack.

Installé dans ses fonctions, il y a quelques semaines, le haut-commandant de la Gendarmerie nationale et directeur de la Justice militaire a entamé une tournée nationale qui l’a mené dans les légions de la zone Centre et Est. Aux yeux, du général de division Jean-Baptiste Tine, la légion Centre, qui couvre les régions de Kaolack, Fatick et Kaffrine, est une priorité dans le maillage territorial, de par sa position géographique, mais également étant un carrefour pour tous les flux de personnes et de biens. A ce titre, dit-il, ‘’la délinquance itinérante y est forte et revêt un caractère de défi principal pour les unités de gendarmerie’’.

A travers cette visite, le haut-commandant veut apporter un message d'encouragement et d'alerte pour que la gendarmerie fasse encore mieux dans la lutte contre la criminalité, l'insécurité routière et se tienne davantage au service de la population.

‘’C’est aussi l'occasion de reconnaître les efforts et les sacrifices consentis par nos hommes pour assurer la sécurité dans la zone. Avec le soutien des autorités administratives, judiciaires et locales, en collaboration avec les autres FDS (forces de sécurité), la gendarmerie compte améliorer son service. La police de proximité, avec les communautés de brigades et les brigades de proximité permettront une sécurité plus adaptée et plus proche des communautés. De nouvelles unités seront créées, notamment la SR (Section de recherches) de Kaolack’’, annonce le général Tine. Selon qui les récents cas d'agression, de vols à main armée dans les points de collecte d’arachide et d'homicide à Kahone les interpellent plus que jamais.

‘’Nous ne pouvons pas être partout, mais nous tâcherons d'être au plus près possible, pour surveiller efficacement et, en cas de survenue, pour intervenir dans les meilleurs délais. A ce titre, la collaboration de la population est un élément fondamental. Le numéro vert de la gendarmerie doit être dans le répertoire de tous les usagers de téléphone’’, dit-il. Cette visite dans la légion Centre (Kaolack, Fatick, Kaffrine) est aussi l'occasion d’établir le contact physique avec le personnel, la réalité du terrain, pour la prise en compte des préoccupations liées au service et à la condition des hommes et de leurs familles.

Dans les régions de Tambacounda et de Kédougou (légion Est) où il s’est également rendu, le général de division Jean B. Tine a échangé avec ses collaborateurs sur les problématiques sécuritaires et reçu une délégation des retraités de la gendarmerie. Comme pour dire que la famille des gendarmes est large et n'oublie pas ceux qui l'ont servie pour une bonne partie de leur vie.

‘’La zone Est de notre pays est particulière, de par la nature des activités économiques extractives qui y sont menées, mais aussi de par les frontières qui la bordent. En conséquence, ces caractéristiques sont corollaires à des menaces sécuritaires telles que le terrorisme, différents trafics, mais aussi les atteintes multiples contre l'environnement, le sol, la végétation, la nappe phréatique. La gendarmerie compte améliorer sa présence dans ces régions pour, non seulement occuper les terroirs les plus reculés, pour être en phase avec les politiques stratégiques, mais aussi pour compléter les efforts de surveillance de nos frontières’’.

Le chef de la maréchaussée d’ajouter qu’il s'agit aussi d'appuyer les autres FDS dans leurs missions principales, dans le cadre d’une approche globale. En somme, conclut-il, des efforts sont en train d'être faits dans la légion Est, à travers de nouvelles unités, la modernisation des infrastructures et des équipements.

CHEIKH THIAM