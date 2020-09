Après la gratuité du péage pour les ambulances, Eiffage-Sénégal est de nouveau au chevet du Samu national. L’entreprise a remis, hier, un chèque de 5 millions de francs CFA au directeur de cette structure, pour l’achat de carburant destiné au transport des malades.

Eiffage-Sénégal a procédé, ce vendredi 4 septembre, à la remise d’un appui de 5 millions de francs CFA en carburant au Samu national qui pilote la prise en charge des malades du coronavirus. Ce soutien est destiné à faciliter le transport ou l’évacuation des victimes de la pandémie et de soulager les ambulances mobilisées pour la prise en charge des malades.

Ce geste, qui a été bien apprécié par le directeur du Samu national, s’inscrit dans le programme d’accompagnement d’Eiffage qui s’est engagé aux côtés des autorités de la santé pour l’éradication de la pandémie dans ce pays.

Auparavant, l’entreprise française avait déjà initié d’autres actions dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Il s’agit, entre autres, d’un appui logistique en cartes Rapido au bénéfice des services de l’Etat impliqués directement dans la lutte contre la Covid-19 et d’une gratuité de passage des ambulances au péage, dans le cadre de la prise en charge des malades.

Toujours dans sa campagne de soutien à la lutte contre la pandémie, Eiffage avait appuyé financièrement le ministère de la Santé et de l’Action sociale (MSAS) à hauteur de plus de 200 millions de francs CFA. L’entreprise participe aussi à la campagne de lutte contre la transmission communautaire. Elle collabore dans ce sens avec des structures telles que la préfecture de Dakar, la Croix-Rouge sénégalaise, les églises et les mosquées, les ‘’daaras’’ et les ASC.

‘’Nous avions mené des actions communes avec les entreprises membres d’Eurocham et Cies pour l’aménagement et la réhabilitation d’un espace pour les malades atteints de la Covid à l’hôpital Youssou Mbargane Diop de Rufisque. Nous avons également fait des dons aux hôpitaux de Rufisque, Diamniadio et de Fann en matériel médical, en équipements de protection et en produits de désinfection. Ces activités de remise de dons, de kits alimentaires et de produits de désinfection destinés aux hôpitaux et autres structures vont se poursuivre’’, indique Yacine Fall, la chargée de communication d’Eiffage-Sénégal.

ABBA BA