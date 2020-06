Les membres de Green Art (Art vert) ont mis en place ‘’Green Riposte’’, pour participer aux efforts du gouvernement du Sénégal visant à arrêter la pandémie.

Ré-enchanter la culture de la propreté, de l’hygiène, de la salubrité publique et de l’assainissement pour participer aux efforts du gouvernement du Sénégal visant à freiner la pandémie. Tel est l’objectif de ‘’Green Riposte’’. Une initiative mise en place par Green Art (Art vert), un collectif d’artistes engagés à travers l’art écologique, en réponse aux problèmes de changement climatique, de pollution, de catastrophes écologiques, de gestion des déchets et de sécurité sanitaire globale. Ce ré-enchantement, dans le contexte de pandémie auquel fait face la civilisation humaine aujourd’hui, passe, d’après les initiateurs, par la conception d’images visant à informer les communautés sur les bons gestes à adopter.

Ils convoquent une expertise communautaire et pluridisciplinaire qui tient compte des réalités culturelles, pour sensibiliser les populations évoluant dans les marchés sur les facteurs de risque de cette nouvelle épidémie. ‘’Une palette d’activités multidisciplinaires et multiformes nous permet d’accompagner le gouvernement. Le but est de corriger les perceptions des populations autour de la maladie et les responsabiliser sur les gestes à adopter, en sensibilisant surtout les populations évoluant dans les marchés’’, renseigne Ndèye Rokhaya Guèye, membre de Green Art.

Dans ce dessein, cette ‘’Green Riposte’’ utilise ainsi les ressources de la communication visuelle, avec la participation des acteurs du monde des arts par des démarches artistiques transversales inspirées du ‘’Street Art’’. Mais, également, elle installe des dispositifs pour faciliter le lavage des mains, la distribution de gels antiseptiques et des kits de protection, met en place des poubelles de tri sélectif et un processus d’évacuation des ordures, nettoie des espaces et rend accessible des toilettes propres.

La phase d’expérimentation s’est déroulée aux marchés Kermel et au Champ de courses. Un choix qui est loin d’être anodin, selon les membres de Green Art. ‘’Ce sont des espaces où transite une frange de la population très vulnérable n’ayant pas toujours accès à la bonne information. Et toute la population s’y rend à un moment ou à un autre, pour se procurer des denrées alimentaires et d’autres produits. Les autorités peuvent rencontrer des difficultés à faire respecter les mesures de sécurité requises pour éviter la transmission du coronavirus’’, lit-on dans le document de présentation du projet.

Les femmes qui travaillent à longueur de journée dans ces marchés, seraient plus exposées à des risques de contamination qu’elles pourraient exporter dans les transports en commun, dans leurs quartiers et dans leurs familles. Il y a urgence, d’après les initiateurs de ‘’Green Riposte’’, à leur porter secours, ‘’car chacun d’entre nous, aujourd’hui, est un potentiel porteur sain’’.

Ils déclarent : ‘’Les femmes sont les interlocutrices les plus fragiles, en cas de pandémie, parce que dans les foyers, ce sont elles qui s’occupent des malades et qui sont donc les plus exposées. Ces marchés constituent, dès lors, des espaces où nous devons communiquer, informer, éduquer sans cesse pour influencer l’adoption des bons réflexes à adopter pour la prévention au coronavirus.’’

Ainsi, ces femmes, explique-t-on, constitueront, à leur tour, des relais auprès des clients, des familles, des quartiers, des villes et des villages d’où elles sont originaires. Car, d’après Green Art, la symphonie de l’interaction des inter-acteurs, sur impulsion des artistes et des acteurs de l’économie familiale et sociale, est une partition à jouer, au regard de l’ampleur du risque lié à la propagation de la maladie. Et le compagnonnage entre les artistes, les acteurs de l’économie familiale et le corps médical est un moyen de fluidifier les bons messages expressifs vers les communautés.

Pour Green Art, cette ‘’Green Riposte’’ communautaire expérimentale est un clin d’œil à tous les autres marchés des autres quartiers, villes et villages du pays où elle pourra être reproduite et étendue.