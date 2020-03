Dans le cadre de la lutte contre la propagation de la Covid-19 au Sénégal, les joueurs de l’équipe nationale A ont offert la somme de 85 456 110 F CFA versée dans le compte spécial Force-Covid-19 du ministère de la Santé et de l’Action sociale, selon un communiqué de la Fédération sénégalaise de football.

L’heure est à l’union des forces pour faire face à la propagation de la Covid-19. Les sportifs ne sont pas en reste, dans ce combat, notamment les footballeurs. En plus de défendre les couleurs du Sénégal sur les terrains d’Afrique et du monde, les Lions ont bien voulu ‘’rechausser les godasses’’, non pas pour affronter un adversaire sur la pelouse, mais pour lutter contre la pandémie du coronavirus.

Ainsi, les internationaux sénégalais de la balle ronde ont répondu à l’appel du chef de l’État à la solidarité nationale, en soutenant le Fonds de riposte et de solidarité contre les effets de la Covid-19, Force-Covid-19. ‘’Les Lions du football ont, au titre de l’élan de solidarité dans la lutte contre la propagation de la Covid-19, versé dans le compte spécial Force-Covid-19 du ministère de la Santé une contribution d’un montant de 85 456 110 F CFA’’, a informé la Fédération sénégalaise de football (FSF) dans un communiqué publié sur son site.

Les joueurs n’ont pas été les seuls dans cette mobilisation. Car, selon la même source, Aliou Cissé et ses collaborateurs ont aussi apporté leur contribution à cette cause nationale. ‘’Dans la même dynamique, les membres de l’encadrement technique de l’équipe nationale ont aussi contribué via la FSF une somme de 5 700 000 F CFA’’. Cet acte est hautement magnifié par les fédéraux qui ont remercié les joueurs et les membres de l’encadrement technique de l’équipe nationale A ‘’pour leur geste hautement humanitaire et républicain’’.

La Fédération sénégalaise de football, y compris ses démembrements (Ligue Pro, ligue amateur, ligues régionales, districts…) avait également apporté sa contribution, en remettant au comité Force-Covid-19 la somme de 18 400 000 F CFA, la semaine dernière.

‘’Au total, la somme globale de 109 556 110 F CFA a été, à ce jour, mobilisée par la famille du football sénégalais pour contribuer à l’effort national d’éradication de la pandémie de la Covid-19’’, lit-on dans la note.

Sur le plan individuel, certains joueurs avaient déjà fait des donations au profit de leurs localités d’origine. Sadio Mané s’est engagé à contribuer à hauteur de 45 000 euros (soit 30 millions de F CFA) pour rejoindre le combat contre la propagation du coronavirus. Amadou Dia Ndiaye du FC Metz et Ousseynou Ba du club Olympiacos ont fait pareil. Les deux jeunes joueurs ont remis un important don de produits sanitaires aux districts sanitaires de la région de Thiès. Ils ont offert également des produits de prévention (antiseptique, des produits hydro-alcoolisés, savon, détergents) dans le but de permettre aux ménages de se prévenir du virus. Ismaïla Sarr a fait autant à Saint-Louis.

L’ancien joueur de Génération Foot a, à travers son père Abdoulaye Sarr, acheté beaucoup de produits détergents et des masques. Seydou Sy, gardien de but de l’AS Monaco, a fait un don de denrées de première nécessité aux habitants de Ziguinchor. Il leur a offert une quantité importante de sucre, d’huile, entre autres, pour permettre aux plus démunies de faire face à l’état d’urgence décrété par le chef de l’État.

‘’Tous unis pour gagner contre la Covid-19. La lutte continue’’, a conclu le communiqué de la Fédération sénégalaise de football.

LOUIS GEORGES DIATTA