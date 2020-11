Pour sa première sortie, le nouveau ministre de l’Economie numérique et des Télécommunications, Yankhoba Diattara, a effectué une visite à l’Agence de l’informatique de l’Etat (ADIE). Il a profité de l’occasion pour indiquer qu’une utilisation optimale des technologies de l’information et de la communication (Tic) peut lutter contre le chômage des jeunes.

Le déficit d’emplois décents et la montée du chômage sont préoccupants au Sénégal. D’ailleurs, ils sont les principales causes de l’émigration irrégulière, d’après certains. Le numérique pourrait aider à résorber cet écueil. C’est ce qu’a estimé le nouveau ministre de l’Economie numérique et des Télécommunications, Yankhoba Diattara, qui a invité les jeunes à s’engager dans le secteur des technologies de l’information et de la communication (Tic) où il y aurait des opportunités intéressantes.

‘’L’Etat a mis en place les infrastructures et le dispositif pour que les jeunes puissent avoir des opportunités et des emplois dans le secteur du numérique’’, a-t-il indiqué. ‘’Nous allons, dans les prochaines semaines, discuter avec toutes les parties prenantes qui sont dans les instances d’encadrement des jeunes et des créations d’emplois, pour qu’ensemble nous puissions accompagner davantage la jeunesse par une sensibilisation, mais également par des offres de formation pour que notre jeunesse puisse profiter réellement des opportunités qu’offre le numérique’’, a-t-il dit, à l’issue d’une visite, hier, à l’Agence de l’informatique de l’Etat (ADIE). Il s’agissait une rencontre de prise de contact suivie d’une séance de travail avec le directeur général de l’ADIE, Cheikh Bakhoum et ses collaborateurs.

Ainsi, d’après Yankhoba Diattara, tous les nouveaux métiers qui sont à la disposition de la jeunesse doivent être mis à contribution. Et c’est ‘’bien possible’’, car, affirme-t-il, le Sénégal veut faire de l’économie numérique un facteur de développement. ‘’Le président accorde une grande importance au numérique. Avec la Covid, nous avons pu apprécier l’importance du numérique et des télécommunications dans l’économie nationale et même internationale. Et nous allons, avec les investissements, rationaliser et aussi rentabiliser’’, a avancé M. Diattara. Qui lance un message à l’endroit des administrations pour une meilleure appropriation des services de l’agence.

‘’L’ADIE a l’expertise, les infrastructures et le potentiel pour accompagner toutes les administrations publiques et même privées du Sénégal. Nous avons aujourd’hui la possibilité d’accompagner la digitalisation et la dématérialisation. Je pense qu’il faudrait que tous les ministères, les administrations centrales, puissent s’engager à ce qu’on puisse bâtir une dynamique unitaire pour réussir ce pas. Et sur ce point-là, j’entends sensibiliser tous mes collègues ministres au niveau du gouvernement, mais également les administrations centrales. Nous allons mettre en place un dispositif d’accompagnement de sensibilisation.’’

A son tour, le DG de l’ADIE, Cheikh Bakhoum, a rappelé qu’‘’aujourd’hui, l’ADIE a des activités dans les 45 départements. Nous déroulons des projets extrêmement structurants pour notre pays où nous voulons véritablement apporter de la vraie transformation digitale au sein de notre Administration’’. Il a souligné que des projets comme Smart-Sénégal ont pour objectif de connecter le Sénégal, les Sénégalais et les administrations.