Créer une nouvelle génération d’entrepreneurs agricoles pour réduire le chômage des jeunes et prévenir l’insécurité alimentaire en Casamance naturelle, est l’objectif que s’est fixé, depuis trois ans, ‘’Ampa Awagna’’. Le 4e Comité de pilotage dudit projet qui s’est réuni, hier, à Ziguinchor, s’est réjoui des résultats obtenus.

Traduit en français, ‘’Ampa Awagna’’ donne ‘’cultivateur modèle’’ et renvoie à la bravoure et à la détermination des jeunes Diolas qui, auparavant, rivalisaient d’ardeur dans les travaux champêtres. Si cette vaillance de la communauté diola, et surtout des jeunes, a toujours été citée en exemple, c’est parce qu’elle était un modèle d’agriculture qui faisait des rendements records, année après année, jusqu’à ce que le déficit pluviométrique les oblige à quitter la campagne, soit pour tenter l’émigration irrégulière, soit l’exode rural.

Ainsi, les productions agricoles ont-elles baissé drastiquement et on même plongé les populations dans une insécurité alimentaire jamais vécue. C’est pour lutter contre ces maux qui gangrènent la partie sud du pays que l’organisation non gouvernementale Ymca/Sénégal a initié, depuis trois ans maintenant, un projet baptisé ‘’Ampa Awagna’’, en partenariat avec Ycare International.

Implanté dans les régions de Kolda, Sédhiou et Ziguinchor, il vise à encourager les jeunes à rester dans leurs terroirs et à revenir vers l’agriculture. Selon les responsables de cette ONG, l’agriculture demeure encore un secteur qui pourrait aider plus de jeunes à s’établir, à trouver un emploi et le bien-être. Ymca/Sénégal estime qu’il fallait remettre ces valeurs de ‘’Ampa’’, mais dans le sens de la modernité, par la formation, par d’autres mécanismes et sur d’autres métiers connexes pour amener les jeunes à vivre de l’agriculture.

A terme, le projet ambitionne d’occuper l’ensemble des maillons de la chaine de valeur au bénéfice des jeunes, notamment des régions de Ziguinchor, Kolda et Sédhiou. Le comité de pilotage, le quatrième du genre, qui s’est réuni hier, à Ziguinchor, a tiré un bilan satisfaisant des résultats obtenus dans la mise en œuvre de ce projet. A titre d’exemple, il ressort de cette rencontre que 313 jeunes de Ziguinchor, Sédhiou et Kolda ont été formés dans l’entrepreneuriat agricole. Parmi eux, 111 ont déjà créé leur entreprise.

Toutefois, 61 % des jeunes n’ont jusque-là pas accès à la terre, a déploré le directeur exécutif d’Ymca/Sénégal, Jean Bassène. C’est pourquoi, dit-il, cette présente rencontre à Ziguinchor vise à évaluer la phase 1 du projet : l’impact sur les jeunes, la collaboration avec les partenaires afin de mieux préparer la seconde phase qui sera axée sur le renforcement de la chaine de valeur agricole et la commercialisation, entre autres.

HUBERT SAGNA (ZIGUINCHOR)