Le Programme d’urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers (Puma) a doté certains postes de la région de Kolda d’un important lot de matériel composé de produits désinfectants et d’équipements de protection individuels tels que des combinaisons, des gants et des masques. À cela s’ajoute une tente d’isolement de 10 places.

Pour contrer l’expansion du coronavirus dans les zones frontalières de la région de Kolda, le Puma a mis à la disposition des techniciens de la santé un important lot de matériel. Une action qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la composante ‘’Actions humanitaires et secours’’ de ce programme. Cela devra permettre de renforcer les actions du Comité régional de gestion des épidémies au niveau des zones frontalières.

‘’Pour prévenir et freiner la propagation du coronavirus, le Puma a décidé de renforcer 10 régions frontalières du Sénégal dont Kolda, afin qu’elles puissent combattre efficacement cette épidémie’’, a expliqué le responsable du Département infrastructures et désenclavement de cette structure, Mamadou Diédhiou. Selon le médecin-chef de région, Docteur Yaya Baldé, cet appui du Puma va beaucoup soulager les populations du Fouladou. Avant de préciser : ‘’Ce matériel va être orienté vers les zones frontalières qui sont la raison d’être de ce programme.’’ Aussi, a-t-il indiqué, ‘’ce matériel correspond à un besoin exprimé par les membres du comité régional, lors de l’élaboration du plan de riposte de la région’’.

Le gouverneur de la région, Ousmane Kane, en sa qualité de président du Comité régional de gestion de l’épidémie du coronavirus à Kolda, s’est réjoui de cet appui en matériel. Selon lui, ce geste cadre bien avec la vocation du Puma ‘’qui est celle d’assurer l’équité interrégionale dans le sens de l’accompagnement des dynamiques de développement en cours dans les régions frontalières, à l’image de la région de Kolda qui est frontalière à trois pays, à savoir la Gambie et les deux Guinées’’, a-t-il dit.

Il y a une tente offerte par le Puma et des gels désinfectants. De concert avec les spécialistes de la santé, le gouverneur de Kolda a affecté la tente au département de Médina Yoro Foula (MYF) qui est frontalier avec la Gambie, parce que c’est une zone dépourvue de matériel d’isolement.

Par ailleurs, il y a un important dispositif sanitaire au niveau des frontières pour contrôler les populations qui transitent. D’ailleurs, il est mis au niveau des zones stratégiques de la région et permet aux techniciens de la santé de faire les contrôles pour détecter les cas suspects de coronavirus. Aussi, des activités de sensibilisation des populations sur les bonnes pratiques à adopter pour éviter la maladie, sont régulièrement déroulées par les équipes de la région médicale, les élus locaux, les acteurs communautaires et les journalistes.

EMMANUEL BOUBA YANGA