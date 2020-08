Dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la Covid-19, la Senelec organisait, hier, une cérémonie de remise de masques à ses agents et retraités.

Depuis le début de la pandémie à coronavirus, la Senelec s’est engagée à lutter contre la propagation de la maladie. Il y a quelques semaines, en collaboration avec le Port autonome de Dakar, elle a lancé l’opération ‘’Takkal sa masque’’. A cet effet, 150 000 masques ont été distribués. Cette initiative se poursuit.

Hier à Dakar, la Senelec a organisé une cérémonie de remise de masques à ses agents et retraités, mais aussi à leurs familles respectives. Ainsi, en leur dotant de cet outil de protection dont le port est devenu obligatoire, la Senelec entend contribuer à la préservation de leur santé.

Au total, 30 000 masques de protection ont été distribués, soit trois pour chaque membre de famille d’un travailleur de la Senelec. ‘’En ces temps de menace tenace et déstabilisatrice amenée par cette terrible pandémie qui assiège notre nation entière, la Senelec se doit de mobiliser toutes les ressources, les énergies et la volonté nécessaires pour rassurer son personnel et les familles qui organisent son existence, les rassurer quant à sa disponibilité à tout faire dans le sens de la prise en charge de leur protection. Ceci conformément aux indications et instructions des autorités sanitaires et médicales’’, a déclaré le directeur général de cette entreprise, Pape Mademba Bitèye.

‘’En s’engageant dans la protection de ses agents, la Senelec ne peut qu’inclure leurs chères familles qui les accompagnent et les soutiennent dans leur engagement valeureux pour le service public qui doit garantir le confort et le réconfort de chaque Sénégalais’’, a-t-il ajouté. Ce soutien, qui est aussi moral et ‘’affectueux’’, est ‘’indispensable pour tenir face aux multiples demandes liées à notre travail si prenant’’, selon M. Bitèye. Qui estime que pour une société comme celle qu’il dirige, ‘’il est impératif de mesurer sa présence lorsque le personnel doit être protégé, accompagné’’.

Par ailleurs, Pape Mademba Bitèye promet que la Senelec continuera de lutter contre le coronavirus, car il y va de leur capacité d’assurer le service public de l’électricité. Une lutte qui, selon lui, ne peut être seulement une affaire personnelle. ‘’Nous ne pourrons la gagner qu’ensemble ou bien la perdre ensemble. C’est pour cela que cela demeure une responsabilité individuelle et collective’’.

Aux retraités de ladite société, il leur garantit que toute action citoyenne que l’entreprise va mener ne leur laissera pas de côté.

