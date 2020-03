Dans le cadre de l’application de l’interdiction des rassemblements dans les lieux ouverts ou clos, le gouverneur de Dakar a publié, hier, une lettre circulaire ordonnant la fermeture des boîtes de nuit. Il invite les gérants de restos à privilégier la vente à emporter.

Dans le cadre de l’application des mesures prises par le chef de l’Etat pour lutter contre la propagation du coronavirus, le ministre de l’Intérieur a, par arrêté du 13 mars 2020, interdit les manifestations ou rassemblements de personnes dans les lieux ouverts ou clos.

À cet effet, le gouverneur de Dakar a publié, hier, une lettre circulaire pour demander à certaines structures telles que les restaurants, les commerces et autres débits de boissons, de s’approprier les mesures préventives. Le gouverneur invite ces structures, soit à fermer ou à privilégier la vente à emporter.

‘’Pour les lieux de commerce comme les restaurants et autres débits de boissons, à défaut de fermeture, il importera d’y interdire les rassemblements, en privilégiant la vente à emporter, le cas échéant. Concernant les centres commerciaux, les boutiques et autres lieux assimilés, il faudra veiller à faire respecter la distance édictée par les autorités (1,5 m entre deux personnes)’’, fait-il savoir.

Outre les commerces et les restaurants, cette mesure touche aussi les domaines de la culture et du sport. Ainsi, les concerts et les boîtes de nuit sont désormais interdits de toute fréquentation. ‘’Il ne peut plus être toléré les concerts, soirées dansantes et autres manifestations dans les boîtes de nuit. De même, les rassemblements au niveau des plages et lieux sportifs sont interdits. Compte tenu du nombre de cas détectés dans la région de Dakar, il importe de redoubler d’ardeur et de vigilance dans le cadre de l’exécution des directives de l’autorité’’, indique-t-il.

ABBA BA