À l’instar des autres responsables politiques, le président du mouvement Agir a publié un communiqué, hier, pour se prononcer sur les recommandations du chef de l’Etat pour la lutte contre la Covid-19.

Le président Macky Sall a annoncé une batterie de mesures pour lutter contre la pandémie de la Covid-19 qui sévit dans le monde depuis le mois de décembre dernier. Des mesures allant de la suspension des cours dans les établissements scolaires et universitaires à l’interdiction des rassemblements sur le territoire national. Des décisions jugées salutaires par le président du mouvement de l’Alliance générationnelle pour les intérêts de la République (Agir). Thierno Bocoum pense toutefois que le gouvernement peut mieux faire.

Il propose, à cet effet, un complément de mesures pour accompagner la gestion de la Covid-19. Dans le lot des propositions, figure, tel qu’indiqué dans un communiqué du mouvement Agir, une loi de finances rectificative. ‘’Que les fonds politiques réservés au président de la République, au titre de l’année 2020, soient entièrement ou en grande partie alloués à la lutte contre la Covid-19 à travers une loi de finances rectificative’’, suggère M. Bocoum.

Un montant qui, d’après l’ancien porte-parole du parti Rewmi, se chiffre à 8 milliards de francs CFA et permettra de renforcer le plateau médical, d’aménager et d’alimenter des zones de mise en quarantaine et de motiver le personnel médical. Il propose, parallèlement, que d’autres poches de revenus touchant le train de vie de l’État soient examinées.

Dans le même sillage, Thierno Bocoum pense qu’il serait impératif de mettre en quarantaine toute personne venant d’un pays à risque, avant de lui permettre de rejoindre son lieu de destination au Sénégal.

Sur le plan de la communication, le président du mouvement Agir estime qu’il faut se rapprocher des organes de presse pour les convaincre de publier ou de diffuser gratuitement des insertions, des spots de sensibilisation sur le coronavirus dans les émissions télévisées, les pages de journaux et les sites Internet.

Mieux, Thierno Bocoum propose de réquisitionner les bâtiments (hôtels, maisons, écoles…) et enceintes devant contenir des préfabriqués, pour installer des zones de mise en quarantaine dans toutes les localités touchées et aux alentours des aéroports et ports.

‘’Cette situation doit être suivie avec la plus grande attention. La réactivité de nos autorités est impérative à tout point de vue’’, souligne la note.

Thierno Bocoum renseigne que les projections de l’OMS prévoient une explosion des cas de Covid-19 en Amérique du Sud, dans les 3 ou 4 prochains jours. Par conséquent, estime l’ancien parlementaire, tout porte à croire que l’Afrique sera malheureusement le prochain continent sur la liste.

‘’Face à cette situation, nous devons être proactifs, en adoptant les mesures adaptées à notre contexte socio-économique et à la forme d’évolution du coronavirus. Dans les suggestions faites au gouvernement sénégalais, nous avions insisté sur la limitation du contact physique. Et le président de la République, à travers les 5 mesures prises, a entièrement apporté des solutions à nos inquiétudes’’, indique Thierno Bocoum.

HABIBATOU TRAORE