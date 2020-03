Le mouvement sportif sénégalais contribue massivement à l’effort de guerre contre la Covid-19. Ils continuent de participer, à titre individuel et collectif.

L’augmentation quotidienne des malades du coronavirus ne laisse pas les acteurs du sport sénégalais indifférents. Le monde sportif a sa partition à jouer dans la lutte contre la propagation du coronavirus au Sénégal, avec des contributions diversifiées. Le patron du département des Sports, Matar Ba, a certes réuni les dirigeants (présidents de fédération, Comité national de gestion de la lutte, promoteurs de lutte et la presse sportive) autour de sa personne pour une participation significative. Mais son initiative a été précédée par d’autres actions. Matar Ba et ses collaborateurs ont remis, le 20 mars, un chèque d’une valeur de 51 millions de francs CFA au Comité national en charge du fonds de riposte et de lutte contre la propagation de la Covid-19, mis en place par le président de la République, Macky Sall.

En plus de ce montant financier, le mouvement sportif sénégalais a aussi offert des gants, des produits antiseptiques (gel, eau de javel, détergent et autres) au comité national. Avant eux, les membres de la Fédération sénégalaise de football (FSF) avaient annoncé la couleur. L’instance dirigeante du football sénégalais et ses démembrements (Ligue sénégalaise de football professionnel, Ligue amateur, ligues et districts) ont donné un montant de 18 526 600 F CFA. La remise de cette somme a été faite en deux temps, avec des chèques de 17 200 000 et 1 326 600 F CFA. La contribution de la Fédération sénégalaise de football est d’ailleurs la seule parmi celles du monde sportif mentionné pour le moment dans la liste des donateurs publiée hier, par le ministère de la Santé et de l’Action sociale.

Le basketteur Gorgui Sy Dieng a également contribué dans le cadre la lutte contre la Covid-19. Mais l’international sénégalais n’a pas versé de l’argent. Le natif de Kébémer a privilégié un soutien au personnel soignant souvent exposé à la maladie. Il a aussi remis au comité des produits de prévention composés d’antiseptiques et des solutions hydro-alcoolysées. ‘’Pour lutter contre la propagation de la Covid-19, j’ai décidé, à travers ma fondation, d’apporter ma modeste contribution au Comité de riposte du ministère de la Santé et de l’Action sociale. La Covid-19 est une maladie dangereuse. Ayons une attitude responsable, en respectant les prescriptions des autorités sanitaires. Ensemble, boutons hors du Sénégal le coronavirus’’, lit-on sur son compte twitter.

Des footballeurs au chevet de leurs localités d’origine

Le footballeur Sadio Mané figure aussi dans le lot des sportifs donateurs. L’attaquant de Liverpool, Ballon d’or africain 2019, s’est engagé à contribuer à hauteur de 45 000 euros (soit 30 millions F CFA) pour rejoindre le combat contre la propagation du coronavirus. Mais d’autres footballeurs ont choisi de soutenir leurs localités d’origine. C’est le cas d’Amadou Dia Ndiaye du FC Metz et Ousseynou Ba du club Olympiakos. Les deux jeunes joueurs ont remis un important don de produits sanitaires aux districts sanitaires de la région de Thiès. Ils ont donné également des produits de prévention (antiseptiques, des produits hydro-alcoolisés, savons, détergents) dans le but de permettre aux ménages de se prémunir du virus.

Ismaïla Sarr a fait autant à Saint-Louis. L’ancien joueur de Génération Foot a, à travers son père Abdoulaye Sarr, acheté beaucoup de produits détergents et des masques. Seydou Sy, gardien de but de l’AS Monaco, a fait un don de denrées de première nécessité aux habitants de Ziguinchor. Il leur a offert une quantité importante de sucre, de l’huile, entre autres, pour permettre aux plus démunis de faire face, dans de bonnes conditions, à l’état d’urgence décrété par le chef de l’Etat.

OUMAR BAYO BA