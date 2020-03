A la suite de la déclaration du président de la République prenant certaines mesures pour endiguer la pandémie du coronavirus, comme l’interdiction de tenir des manifestations publiques pendant les trente prochains jours, le ministre des Sports, Matar Ba, a invité les sportifs sénégalais à occuper les premiers rangs, dans la lutte contre la Covid-19.

Le monde sportif ne doit pas être en marge de la lutte contre le coronavirus. C’est l’avis du ministre des Sports qui a rencontré les dirigeants sportifs, ce samedi, dans les locaux du département des Sports, après la déclaration du président de la République qui a pris des mesures fortes pour combattre la pandémie de la Covid-19. Matar Ba a invité tous les sportifs à être la locomotive du dispositif sanitaire mis en place pour éradiquer ce phénomène dans le pays. ‘’Les sportifs peuvent donner l’exemple pour accompagner les autorités sanitaires et l’Etat du Sénégal dans cette lutte contre la pandémie de la Covid-19’’. Le ministre a exprimé le vœu de voir les acteurs sportifs se mettre ‘’au-devant’’ de la scène et être ‘’à la disposition du personnel médical pour porter la sensibilisation’’.

Selon lui, les sportifs doivent être les relais entre les services de santé et de sécurité, et leurs cibles parce qu’ils touchent ‘’la plus grande partie de la population’’.

‘’Ce qui est certain, c’est qu’à partir d’aujourd’hui, il faut se conformer aux décisions du président Macky Sall. Ce combat est très difficile à gagner. C’est l’ordre et la discipline qui feront qu’on puisse aller jusqu’au bout’’.

Malgré le grand défi que représente la lutte contre la Covid-19, le ministre des Sports est convaincu que le mouvement sportif répondra efficacement à l’appel du chef de l’Etat. ‘’Je n’ai pas de doute, vu le sens de responsabilités des dirigeants sportifs, l’engagement et le patriotisme des sportifs, que nous serons les premiers à respecter ces directives’’.

‘’Une pensée pour tous les sportifs sénégalais à l’étranger’’

Le ministre des Sports a également associé à la lutte contre le coronavirus les ambassadeurs du sport sénégalais à l’international, notamment ceux qui évoluent hors du territoire national. Ainsi, dans une correspondance, il a invité ceux-ci à ‘’resserrer les liens et faire de la solidarité active la trame’’ de leurs actions quotidiennes, ‘’particulièrement à l’endroit de ceux qui, loin de leurs familles, peuvent vivre un sentiment de solitude, voire d’impuissance’’. ‘’Partout dans le monde, le combat est engagé pour être remporté et vous avez, vous aussi, un rôle majeur à jouer, en faisant preuve de responsabilité et de sérénité, et en respectant scrupuleusement les mesures édictées par les services de santé et de sécurité’’, a écrit Matar Ba. Le maire de Fatick est convaincu qu’il s’agit là du ‘’comportement citoyen’’ que tout le monde doit adopter pour ‘’d’abord notre propre protection, ensuite pour rendre sauves nos familles et toutes les composantes de la nation’’.

LOUIS GEORGES DIATTA